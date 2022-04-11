Büyük İmam Vesilesiyle...

Ömrünün 52 yılını Emevî döneminde; 18 yılını da Abbasî döneminde geçiren İslâm hukukunun pîri İmam-ı Âzâm Ebû Hanife Hazretleri, hem Emevî ve hem de Abbasî saltanatına karşı dik durmuş, canı pahasına ilmin ve âlimliğin haysiyet ve şerefini dünyalığa satmamış/değişmemiş ve ayağa düşürmemiş, rehber edilesi bir şahsiyet ve mücadele adamıdır.

Kendisine, kasıtlı olarak baş kadılık pâyesini, teklif sahiplerinin meşrulaşma riskinden dolayı reddeden İmam-ı Âzam Hazretleri, bilindiği gibi işkenceler altında ve zindanda şehit olmuştur. Şu da bilinmelidir ki, saltanata karşı başlatılan isyan hareketini de hem maddî ve hem de sözlü olarak destek vermiş bir âlimdir.

Geçmişin kimi, günümüzün de çoğu âlim ve ulema taslakları, dönemlerinin iktidarlarının talep ve menfaatlerine uygun görüş ve fikir beyan etmekten hatta fetva vermekten sakınmayan, ciğeri beş para etmez sapık ve sapkınlarıdır!

Devlet himayesindeki kapitalizmin köpürterek hemen hemen tüm belde ve gönüllere zerk ettiği zehirli dünya sevgisi, hülyası ve arzusunun hükümranlığı altında yetişen bu resmî veya gayri resmî zevatlardan bedeli her ne olursa olsun hakkânî bir hüküm, cihadî bir dik duruş beklenemez.

Beklenemez de bu borç, bu yerine getirilmesi ve ifa edilmesi gereken vebal ne olacak? Yani, İslâmı bütünüyle kabul eden ve buna göre konuşan, hüküm veren, hakikati söylemekten canı pahasına geri durmayan “adam gibi adam”ların yerleri nasıl doldurulacak? Bu elleri öpülesi “değerler” ne zaman gelecek; nasıl gelecek?

Ah, sorular... Beni yiyip bitiren sorular!..