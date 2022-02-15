Çeçenistan'da İşkence Devam Ediyor! 2

Geçtiğimiz hafta Çeçenistan’da süren işkence ve zulüm dönemini Ruslardan devralan yerli işbirlikçi Kadirov ve hükümet yetkililerinin sistematik insanlık dışı uygulamalarından bahsedip yerimizin yettiğince elimize gelen bilgileri aktarmıştık.

Bu hafta bu insanlık dışı uygulamaları siz değerli milletimize duyurmaya devam edeceğiz. Umulur ki siz de bu zulme dur demek adına gücünüzün yettiğini yapasınız.

Rus insan hakları örgütü İşkenceye Karşı Komite'nin Kuzey Kafkasya şubesinden bir avukat, akrabalarından 21'inin Çeçenya'da "kaçırıldığını" söyledi .

İşkenceye Karşı Komite'den Abubakar Yangulbayev RFERL’ye 25 Aralık’ta verdiği demeçte, siyah üniforma giyen kimliği belirsiz adamların akrabalarını karakola götürdüğünü ve cep telefonlarına, pasaportlarına ve diğer belgelerine el koyduğunu, ayrıca baskınların 23-25 Aralık tarihlerinde Goity köyü ile bölgenin başkenti Grozni'de gerçekleştiğini söyledi.

Yangulbayev , "Hiçbir resmi suçlamayla suçlanmadılar. Bilgilerime göre 21 kişi kaçırıldı. Şu anda Çeçenya'da muhalif blogcuların, insan hakları aktivistlerinin akrabaları toplu olarak kaçırılıyor, genel olarak insanlar Çeçen diktatör Ramzan Kadirov’dan memnun değil" dedi.

İşkenceye Karşı Komitenin (CaT) Kuzey Kafkasya şubesi Avukatlarından Abubakar Yangulbayev'in annesi ve Federal yargıç Saidi Yangulbayev'in karısı Zarema Yangulbaeva da kaçırıldı.

Rapora göre Kadirovcu Çeçen polisler daireye girdi; Abubakar'ın yüzüne vurdu ve Saidi ile Zarema'yı dövdü.

Saidi'nin karısı Zarema, yedi ya da sekiz Kadirovcu tarafından götürüldü; merdivenlerde bilincini kaybetti ve Çeçen plakalı iki arabaya bindirildi.

Kadirov ise Yangulbayev'in Ailesini "Yok Etmekle" tehdit etti.

Ibragim Yangulbayev de Instagram hesabından Kadirov’a adresini gönderdi.

"Madem senden korktuğumu söylüyorsun, o zaman neden 2015'te Çeçenya'dayken seni alenen eleştirdim, sosyal gruplar oluşturdum, aktivistlerle görüştüm. Bunu kimseden saklanmadan alenen yaptım. Kaçırıldım ve bir bodrumda altı ay geçirdim. Çıktım ve faaliyetlerime devam ettim. Bir yıl sonra yine beni kaçırdın ve işkence yaptın. Korkuyor muyum? Hayır, korkmuyorum." diye cesurca Kadirov’a hakettiği cevabı verdi.

Kadirov'un en yakın adamı Duma Milletvekili Delimkhanov, Yangulbayev ailesinin kafasını kesme sözü verdi.

Delimkhanov, "Bilin ki gece gündüz canımızı, malımızı, çoluk çocuğumuzu esirgemeden, kafalarınızı kesip öldürünceye kadar size zulmedeceğiz. Gerçekten size düşmanlığımız ve kanımız var. Bu, bu videoyu Rusça'ya çevirecek olanlar için de geçerlidir" dedi.

Çeçen İçişleri Bakan Yardımcısı Aslan Iraskhanov "Tekrar ediyorum, sizi bulmaktan başka işimiz yok, sizi bulacağız ve kafalarınızı koparacağız ve kafalarınızı kopardığımızda, ödüllendirileceğiz. Ve bu, Allah'ın izniyle bizim cihadımız olacaktır" dedi.

Devlet Duması'nın Çeçenistan milletvekili Adam Delimkhanov'un kardeşi Çeçenistan Ulusal Muhafızlar Şube Başkanı Sharip Delimkhanov, Kadirov ile birlikte ‘kafa koparma’ sözü verdi. “Onlara [Yangulbayevler] ve onları takip eden ve destekleyen herkese lanet olsun. Allah'a yemin ederim ki, onları da onları destekleyenleri de bırakmayacağız” dedi. Terek SOBR Müfrezesinin Komutanı ve Akhmat dövüş kulübünün başkanı Abuzaid Vismuradov da benzer tehditleri ortaya koydu.

Videoda ayrıca Grozni İçişleri Bakanlığı başkanı Akhmat Kadırov Alayı Komutanı Deni Aidamirov, oyunculuk yapan Zamid Chalaev, Acil Durumlar Bakanlığı Çeçen Dairesi Başkanı Alikhan Tsakaev ve Çeçenya Birinci Başbakan Yardımcısı Isa Tukhamdzhiev de yer aldı.

Ramzan Kadirov, babası Akhmat ve annesi Aymani "onurlu insan hakları savunucuları" ilan edildi. İlgili emir, bölge ombudsmanı Nurdi Nukhazhiyev tarafından imzalandı. Bu gelişme, Çeçenya'da giderek artan sayıda insanın kaybolduğu bugünlerde yaşanıyor.

Bütün bunların üstüne Ramazan Kadirov adeta dünyanın aklıyla dalga geçerek kendisini insan hakları savunucusu ilan ettirdi. İşte buna kargalar bile güler. Ancak arsızların yapabileceği şu yüzsüzlüğün üstüne Kadirov’un olmayan suratına tükürmek isterdim.