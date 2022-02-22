Çeçenistan’da İşkence Devam Ediyor! 3 - KADİROV’UN ÇÖKÜŞ SENDROMU

Çeçenya'daki faili meçhul suçların sayısı geçen yıla oranla yüzde 52 arttı. Bu, İçişleri Bakanlığı'nın verileri dikkate alındığında Rusya'daki en yüksek sayı.

Çeçenistan’da olaylar bitmek bilmiyor. Kadirov muhaliflere resmen savaş açmış durumda. Muhaliflerin ailelerine, çoluk çocuğuna kadar saldırıyor. Kadirov muhaliflerinin korkusuzluğunu gördükçe şiddeti arttırıyor. Buna KADİROV’UN ÇÖKÜŞ SENDROMU diyebiliriz. Kadirov iktidarı kaybetmemek uğruna Çeçenlerin kültür ve tarihine de savaş açmış durumda. Öyle görüyoruz ki BU YAPTIKLARI KENDİSİNİN SONUNU GETİRECEK.

Daha önce Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, İnsan Hakları Konseyi üyesi İgor Kalyapin ve Yelena Milashina'yı aleyhine çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Kadirov'un açıklamalarının kendi hakkı olduğunu belirtti. Milashina, diğer hususların yanı sıra, Zarema Musayeva'nın Çeçen güvenlik güçleri tarafından kaçırılmasıyla ilgili durumu da ele aldı.

Milashina, "Genel yayın yönetmenim ve oldukça yüksek rütbeli kaynaklarım, kişisel güvenliğime yönelik tehdidin yüksek olduğunu söyleyerek bu konuda ısrar ediyorlar, bu yüzden gerçekten istemesem de onları dinleyeceğim" dedi.

Milashina ayrıca gazetecilik mesleğine devam edeceğini belirtti ve “Delimhanov çok tehlikeli bir insan. Kimin daha tehlikeli olduğunu bile bilmiyorum – Ramzan Kadırov veya Delimkhanov, yani bu çok ciddi bir durum” dedi.

Yangulbayev’in aile ve akrabalarından bir kısmını kaçıran Kadirov "Yangulbayevler teröristlerden beter. Onları bulup yok edeceğiz ya da hak ettiklerini almış olarak gelip kolluk kuvvetlerine teslim olmalarına izin verin. Yaşadıkları devletler onları Rusya'ya iade etmelidir. Bunları örtbas etmek, teröristlere yardım etmek demektir. Bundan sonra aile, kapı çalındığında titreyerek etrafa bakarak yaşamak zorunda kalacak. Halkımız Yangulbayevlerin alçakça ve isterik laflarından o kadar rahatsız ki, ilk Çeçen fırsat bulur bulmaz onlarla ilgilenecek” dedi.

Öte yandan "Caucasian Knot", Türkiye'de yaşayan blog yazarı Khasan Khalitov'un Aralık ayında Çeçenya'da eşiyle birlikte kaçırılan kız kardeşinin çıplak bir fotoğrafını aldığını bildirdi. Fotoğrafları gönderen kişi, blogcuyu Çeçenya yetkililerini eleştirmeyi bırakmadığı takdirde fotoğrafları yayınlamakla tehdit etti. Khasan Khalitov'a göre, tehditlerin geldiği telefon numarası Çeçen parlamentosunun bir üyesine ait.

Çeçenistan sakinleri, giysileri ve diğer kişisel eşyalarında bağımsızlık yanlısı Çeçen İçkerya Cumhuriyetii'nin bayrağındaki kurt sembolünü arayan güvenlik güçlerinin baskın düzenlediğini bildirdi. Kurt, Çeçenlerin kültüründe cesaret ve dayanıklılığı simgeleyen özel bir yere sahiptir.

Kadirov rejimine muhalif olan 1ADAT hareketi mensuplarının Kavkazr'ye aktardığına göre "Farklı bölgelerden bilgi geliyor, yani cumhuriyet genelinde baskınlar yapılıyor. Baskınların doğrudan bir tür sembolizm üzerine yapıldığına dair daha önce yaşanmış bir örnek hatırlamıyoruz. Bunun kaynağı Kadırov rejiminin iktidarı kaybetme korkusu”.

Ayrıca Kavkazr'nin kaynağına göre okullara baskınlar yapılıyor. Baskın sırasında, şapka ve giysiler üzerinde kurt sembolü olup olmadığı kontrol ediliyor. Öğretmenlerden, ebeveynleri ve çocukları "Bu tür kıyafetlerin giyilmesinin kabul edilemezliği konusunda" uyarmaları isteniyor ve kovuşturmayla tehdit ediliyorlar.

Çeçen yetkililer alışıldığı üzere cumhuriyetteki adam kaçırma olaylarına karıştıklarını yalanladılar. Kurt sembolleri nedeniyle "önleyici görüşmeler" için gözaltına alınan ve götürülenlerin tam sayısını şu anda tespit etmek mümkün değil.

Kadirov'a baktıkça 'bir insan daha ne kadar onursuzlaşabilir?' diye düşünüyorum. Sonra aklıma onun insan olmadığı geliyor.

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