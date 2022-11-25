Cennete gidebilmenin yolları

Cennet dünya hayatında yaradılış gayesine uygun iman edip Salih ameller işleyen kullar için Yüce Allah'ın ahiret hayatında hazırlamış olduğu ebedi huzur ve mutluluk yurdudur. Sözlüklerde bitki ve ağaçlarla örtülü yer bahçe anlamına gelen Cennetin dini anlamı ise İman edip Salih amel işleyenlere ahirette vaad edilen nimetler ve mükafaat anlamına gelmektedir.

Kuran-ı Kerim'de cennet için çeşitli isimler kullanılmıştır, adn cenneti, Firdevs cenneti, Naim cenneti, makamı emin, Darul mukame, Darus selam, cennet kelimesinin çogulu cinan ve cennattır. Kuran-ı Kerim'de cennet kelimesi çok sık kullanılmıştır. Allah'u Teala yer yüzünde ki bütün nimetleri dünyaya imtihan olmamız için gönderdiği insanların hizmetine sunmuştur. Rahman sıfatının tecellisi olarak dünya da inanan ve inanmayan, iyi yada kötü ayrımı yapmadan bütün kullarını nimetlerinden yararlandırmaktadır. Ancak Rahim sıfatının gereği olarak ahiret hayatında sadece mümin kullarına merhameti ile muamele edecek ve onlara cennet nimeti ile mükafatlandıracaktır. Kuranı Kerimde şöyle buyrulmaktadır, İman edip Salih amel işleyenleri de ebedi olarak kalacakları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacagız Allah gerçek bir vaadde bulunmuştur.

Kimdir sözü Allahtan daha doğru olan. Peygamber Efendimiz (S.A.V) de bir hadisi şerifinde müminlerin cennetteki durumlarını haber vermiştir, Cennetlikler cennete girince bir çağırıcı şöyle seslenir, Siz Cennette ebedi yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz, hiç hasta olmayacaksınız ve daima hep sağlıklı olacak hiç ihtiyarlamayacak ebedi genç kalacaksınız sonsuz nimetlere kavuşacak ve hiç bir üzüntü ve keder görmeyeceksiniz diye seslenir. Cennet ehli olabilmek için Allah'ın emir ve yasaklarına uymak onun ibadet edaslarını gereği gibi yerine getirebilmek biz Müslümanların en önemli görevlerindendir, iyi bir kul olmak iyi bir insan olmaktan geçer yani insanları sevip saymak hoş görülü olmak güzel ahlaklı olmak ve en önemlisi de her daim cennet bahçelerinden bir köşk istemektir.

Biz Müminler iyi bir kul olabilmek için bu dünyada güzel yaşamak Allah'ın emirlerini gereği gibi yerine getirmek rabbimden ise bunun karşılığını ahirette görmektir. Bu görevler Allah'ın bize vermiş olduğu müminin vazifelerindendir, akıl ve irade bizi doğru yola götürür bunu kullanmak iyiyi ve yanlışı ayırt edebilmek bizim görevlerimizdendir, aklı iradeyi kötüye kullanmak buda insanın iradesindedir bizler her daim Allah'ın yasaklarından sakınmalıyız.

Kuran-ı Kerim'de Allah şöyle der, Ey huzur içinde olan nefis sen ondan razı oda senden razı olarak rabbine dön iyi kullarımın arasına gir cennete gir rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olduğu genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun buyurmuştur. İmtihan dünyasını zindan etmeyelim şu yalan dünyada rabbimizin bize vaad ettiği cennete koşanlardan olalım, Rabbimize dönelim.