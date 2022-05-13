Dinimiz İslam

İslam Dinimiz bizlere Peygamber Efendimizin teliği ile beraber insanlara yayılmıştır. İslamdan önce Haniflik insanın tabiatına ve fıtratına uygun olarak Allah'a teslimiyetin tüm sahte tanrıları reddederek kulluğu yalnızca Allah'a hasretmeyi ifade etmektedir. Aslında yönelmek meyil etmek anlamına gelen Hanif sözcüğü sapkınlıktan ayrılıp hak yola girmeyi ifade eder. Hanif ise doğru yola girmiş istikameti yakalamış kişi demektir.

Haniflik İslamın tevhid inancına işaret eden temel bir kavramdır. Kuranı Kerimde Hz İbrahimin ne yahudi ne hristiyan nede müşriklerden olduğu ancak onun Allah'a teslim olmuş bir hanif olduğu belirtilmiştir. Haniflik Allah'ın birliğine dayanan ve bütün elçileri ile gönderildiği İslam dinini ifade eden temel bir kavramdır, din ise akıl sahiplerini kendi istekleri ile iyilkleri yapamaya sevk eden ilahi bir nizam olarak tanımlanır, ve dinin özünü yani insanın eğilim ve istidatlarına uygun olmak teşkil eder.

Resulullah Efendimiz bir konuşmasında ashabına şunları söylemiştir. Rabbim bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti o CC şöyle buyurdu bir kula verdiğim her mal helaldir, ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. Dinde aşırılığa gitmek Allah'ın geniş kıldığı dini daraltmak gibi bir tutumu içinde saklamaktadır, oysa Allah Resulü şöyle uyurmaktadır¬, şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir dikkat edin Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş kanunlarını bir bir ortaya koymuş hadleri ve sınırları tayin etmiş helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur.

O dini kolay musahamalı ve genişliklerle dolu bir din olarak vaaz ederken onu asla daraltmamıştır. İslam dini bir ahiret tasavvuru getirirken bunu bu dünya tasavvuruna bağlar ve bir varlık ve dünya görüşü vaaz eder, onun muhatabı akıl sahibi tüm insanlardır. Özünde tevhid kolaylık ve samimiyet olan İslam dini Allah'a içten bağlılık ve hoşgörü ufku ile insanoğluna kolaylıklar bahşederken derin bir anlayış ve kavrayışı esas alan ilim çağrısı haya, takva, vera gibi erdemlerle yoğrulmuş ahlak tasavvuru ve insanın olgunlaşmasına ve yücelmesini hedefleyen ibadetler manzumesi ile insanlığı her zaman vahyin aydınlığına davet etmekte ve böylece insanlığı kurtuluşa çağırmaktadır. Bizler de dinimizi en iyi şekilde yaşayıp anlamaya çalışalım. Selam ve Dua ile.