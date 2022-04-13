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16 Yıllık Mağduriyet Bitirilmeli

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Osman Akdoğan

16 yıldır ev sahibi olmayı bekliyorlar, Dikmen Vadisi son etap mağdurları…

Uzun uğraşları sonuç vermeyince Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak, kendilerine vaat edilen evlerinin verilmesi için çareyi eylem yapmakta buldu. Taşkınlık yapmadılar, sadece haklarını demokratik şekilde istediler. 

Seslerini duyurmak için toplanan Dikmen Vadisi mağdurlarını bir gazeteci olarak takip ettim ve içinde bulundukları duruma bir hayli üzüldüm. 

Mağdurların o halini görünce inanın üzülmemek elde değil. 

Dikmen Vadisi mağdurlarından, elinde bastonuyla eylem yapmaya ve mağduriyetlerini duyurmaya gelen 75 yaşındaki bir amcamız, “16 yıldır bekledik, ben 75 yaşındayım, bir 75 yıl daha yaşamayacağım bir an önce evlerimizi verin” diyerek sitem ediyor. 

Diğer mağdurlar da gözyaşı dökmemek için kendilerini zor tutuyor.

İstedikleri sadece hakları olan, kendilerine 2009 yılında teslim sözü verilen evleri. 

Başta Sayın Mansur Yavaş olmak üzere ABB’deki tüm siyasi partilerin gruplarına çağrıda bulunarak bu mağduriyetin ivedilikle giderilmesini istiyor. 

ABB önünde grup adına konuşan Aşur Aydemir söylediklerini hatırlamakta fayda var: 
"Devletimize, belediyeye güvendik evimizi, bahçemizi yıktık teslim ettik. Bu suç mu? Şubat ayında Hukuk Komisyonu başka firmaya ihaleye verilmesi için maalesef engel oldu. Bizim isteğimiz tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bize destek olsun. Hiçbirini karalamıyoruz onları biz o makamlara getirdik. Bize sahip çıksınlar. Dikmen Vadisi'nde binlerce inşaat başladı ne yazık ki Mimarlar Odası bizim projemize engel oldu! Bunu da kaldırmasını talep ediyoruz. Mansur Başkan'la da görüştük 'Ben sizin konutlarınızı yapmaya söz verdim. Ama engeller var bunu aşmamız gerekiyor' dedi. 16 yıldır bekledik yeter. Tek çare ihale yapılsın konutlarımız verilsin."

Toplamda 1250 Dikmen Vadisi son etap mağduru bulunuyor. İnsanların yıllardır özlemle bekledikleri evlerine kavuşması için bir an önce bu işin çözüme kavuşturulması gerekiyor.

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