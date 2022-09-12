Son hafta gündeme gelen haberler…

Sokak ortasında bulunan çocuk cesedi, önüne geçilemeyen kadına şiddet ve kadın cinayeti, trafik ve mahalle kavgaları, savaşlar hep bitmeyen bir şiddet hep olumsuz can yakan haberler. Klasik bir laf nereden nereye geldik. Eskiden böyle değildi. Değişen şartlar, sosyo kültürel yapı, ekonomik zorluklar, eğitimsizlik, aile terbiyesi belki bozulan aile yapısı ve toplum bilinci ülkemizde ve dünyada şiddeti arttırıyor. Eskiden böyle değildi. Tamam, yine şiddet vardı ama bu kadar bariz değildi.

Konu hakkında Dinimiz İslamiyet’te birçok Ayet-i Kerime birçok Hadis-i şerif varken günümüzde bu kadar şiddetin yaşanması ne Türk Milleti’nin inançlarına ne de tarih boyunca süre gelen değerlerine uyuyor. Galiba değişen şartlar toplumun saygısını yitirmesine ve yozlaşmasına sebep oluyor.

Hoş görünün ve sabrın anavatanı olan Anadolu coğrafyasında kaybolan değerler güçsüze uygulanan şiddet ne bu milletin değerlerine nede inancına yakışmıyor. Anadolu coğrafyası Türk-İslam kültürünün temelini oluşturan evliya ve erenlere ev sahipliği yapan bir coğrafya hoş görüsü ile insanlığa örnek olmuş birçok değerli bilgini yetiştiren bir coğrafyadır.

‘Ne olursan ol gel’ diyen bir Mevlana’dan, ceylanla aslanı aynı yerde yaşamasına sağlayan Hacı Bektaş Veli’den, sabrın ve tasavvufun simgesi Yunus Emre ve nice âlimden bu günlere gelmek insanlarımız da kaybolan hoş görü kültürünü, düşen eğitim seviyesini ve yitip giden sabrı gösteriyor.

Kaybolup giden değerlerimiz, kültürümüz, sabrımız ve aileden başlayıp toplum içinde sürmesi gerek saygımızın azalması hem şiddeti artırıp insanlara topluma zarar verirken topluma önlenemeyen sorunlar bırakıyor. Toplum olarak biran önce şiddete son vermeyiz. Nereden nereye geldik eskiden böyle değildi demek yerine yeniden Anadolu’nun bütün milletlere örnek olan hoş görü ve sabır kültürünü yeniden toplum üzerinde etkin kılınmalı.

