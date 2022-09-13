Uygur Türkleri Açlıktan Öldürülüyor!

Son günlerde hepimizi yakından ilgilendirecek haberler Doğu Türkistan’dan gelmeye başladı. Kızıl komünist Çin devleti, koronayla mücadele bahanesiyle Doğu Türkistan’ın tamamını karantina kapsamında evlerine kapatıyor.

Bu zamana kadar çok sınırlı görüntü ve bilgi aldığımız Doğu Türkistan’dan bu sefer fazlasıyla videolar geliyor. Acı içinde kıvranan çocuklardan tutun da açlıktan vefat eden dedeler; boş buzdolabı görüntüleri, ölmemek için garip şeyler yemek zorunda kalan kardeşlerimiz, acı içinde bağıran anneler, çaresizlikten ağlayan babalar yüreklerimizi yakıyor.

Şu zamana kadar hiç bu kadar Doğu Türkistan bölgesinin içinden görüntü yayılmamıştı. Durum o kadar kötü ve Uygur Türkleri o kadar ölüme terk edilmişler ki insanlar artık ÇKP ve Kızıl Çin devleti tarafından cəzalandırılmayı göze alarak avaz avaz haykırarak yardım istiyorlar. Çünkü seslerini duyuramadıkları takdirde öleceklerini biliyorlar.

Bu bir soykırımdır. Karantina bahanesiyle evlerinde aç susuz ölüme terkedilen soydaşlarımızın hayatı bu kadar ucuz değil! Kızıl Çin, devlet olamadığını bir kez daha göstermiştir ve zalim yüzünü bir kez daha gizleyememiştir! Karantina yapan devlet, vatandaşının erzağını da teslim eder, onu aç susuz bırakmaz. Sağlığını düşündüğünü iddia ettiği insanları aç bırakarak öldürmez!

Kahbeliği bırakın! insanlar açlıktan kıvranarak öleceğine tedbirini alıp erzaklarını bari kendileri temin ederek korona ile mücadele ediyorlarsa öyle etsinler! Devletimiz acilen harekete geçmeli ve Doğu Türkistan’daki soydaşlarımızın ölmemesi adına Çin’e çok keskin ve yoğun baskı yapmalı! STK’lar boş nutuk atmayı bırakıp mitingler ve gösteriler düzenleyerek Doğu Türkistan’ın sesini duyurmalı!

DOĞU TÜRKİSTAN’DA UYGUR TÜRKLERİ AÇLIKTAN ÖLÜYOR. ZATEN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU TOPLAMA KAMPINA ATILAN UYGUR TÜRKLERİNİN KALANLARINA BU ŞEKİLDE ZULÜM EDİYORLAR! 21.YÜZYILDA BÖYLE BİR YAMYAMLIĞI TÜRKLERE REVA GÖREN ÇİN İLE DOĞU TÜRKİSTAN’I BAĞIMSIZ KILANA KADAR GÖRÜLECEK HESABIMIZ VAR!

Bu yapılanların intikamını alacağız. Biz alamazsak çocuklarımız, onlar alamazsa torunlarımız alacak!

Ya Kahhar! sen Kızıl Çin’in darmaduman olduğunu görmeyi bizlere nasib eyle!

Ya Muntakim! Alınacak intikama bizleri memur eyle!

Ya Rahman! Soydaşlarımızdan rahmetini eksik etme!

Ya Allah! İsmini haykırarak Gök Bayrağı, Doğu Türkistan’da dalgalandırdığımız günleri bizlere göster!

