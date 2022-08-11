Evcil Hayvanların Zorlu Yolculuğu

Yıl olmuş 2022 hâla evcil hayvanlara karşı uygulanan saçma muameleleri konuşuyoruz. Özellikle şehirlerarası otobüs yolculuklarında uygulanan kurallara Karayolları Taşıma Yönetmeliğini çöpe atıyor.



10 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde yer alan Madde 5'in aynı yönetmeliğinin 38 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ifadelerde;



“(6) Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.” ifadelerine yer verilmiştir.



Ancak günümüz Türkiye’sinde otobüs firmaları ile iletişime geçtiğinizde; alacağınız hemen, hemen her yanıt seyahat edemezsiniz yani “olumsuz” olacaktır. 20/1 oran ile belki bir otobüs firması ile anlaşıp, evcil hayvanınız ile yolculuk yapabilirsiniz. Ama şoför veya muavin bir yana dursun, bazı yolcular “evcil hayvan sesinden” rahatsız olabilirler. Bu durum en az her ay bir defa da olsa haberlere mutlaka çıkıyor.



Diyeceğim şu ki; herkes lafa geldiğinde kanun ve yönetmeliklerden bahsediyor ama konu evcil hayvanlar ile markete girmek ve yolculuk yapmak olunca kimse kanuna ve yönetmeliğe uymuyor. Başımız sıkıştığında örnek verdiğimiz Avrupa’da; uçakta, otobüste, vapurda ve gemi gibi hemen her toplu taşıma aracında evcil hayvanlar ile kolayca seyahat edilebiliyor. Umarım gelecek yıllarda “evcil hayvanım var ama uygun otobüs firması/otobüs bileti” bulamadım gibi cümleler duymak zorunda kalmayız. En azından her zaman lafını yaptığımız medeniyetten, uzak kalmadığımızı ispatlamış oluruz…

