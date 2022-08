2023 seçimleri yaklaştıkça siyasal partisi olanlar daha aktif olmaya inandıklarını yaşadıkları ile anlatıp haklı çalıştıklarını halktan, halk için gayret ettiklerini anlatmaya çalışıyor. İlgi alanlarını genişletmeye çalışıyorlar.

Bir de herhangi bir partiyle organik bir bağı olmayan seçimlerden seçimlere tercihlerini aynı partide kullanacağını düşünenler olduğu gibi. Seçimler yaklaştıkça dur bir görelim diyenler de çoğalıyor. %40’a yakın kanaati belli olmasına rağmen seçimler yaklaştıkça gelişmeleri de değerlendireceğini söyleyenler var.

Bir de geçmişteki anlatılanların aile büyüklerinin zamanında çektiklerinden bir parti tercihi gibi değil, atadan gelen gelenekselleşen bir yapıyla kim olursa oyu değişmeyen kesim var. Hatta aynı köyden bile felanların camisine diğer görüşü olanların gitmediği inat ve dayatmaya dayalı dede baba hatırı tercihler. Az da olsa hala devam etmektedir.

Bir de daha gençlerde yaygın görünen kanaatinin kendisinde kalmasını isteyen yeri günü geldiğinde tercihini kullanacağını söyleyenler de var.

Bir de bütün partilerin üstünde gibi görünen siyasi tercihinin seçimden seçime ülkem ve halkım için en faydalı olacağına inandığıma tercihini kullanacağı söyleyenler de var. Bunların endişeleri hangi görüş olursa olsun ulusal barış, huzurdan yana, her kesimin dikkat etmesini isteyen gerilim öteleme ayrıştırma istemeyen, vatanına insanına zarar verecek düşmanları sevindirecek hatalara düşmeden tercihlerinin doğru yapması için gerilimsiz, anlayarak faydalı olacağına inandığı tercihini mahalle baskınlarıyla değil, inandığım faydalı olacağına, tercih ettiğini özgürce tercih etmek isteyenler.

Bir de sadece kendisinin dışındaki siyasi çalışmaları yok kabul edip diğerlerinin yersiz kabul eden, hatta hiçbir faydası, hizmetinin olmayacağına inanmış ben merkezli topyekün karşıya hayır diten siyasal gruplar. Daha çok ven de varımı kabul ettirme gayreti.

Bir de vatanını seven aydın geçmişi ile bugünü düşünen, aldığı kararın verdiği oyunda geleceğimiz için çok önemli olduğuna inanan kesim. Partilerden önce vatanım, değerlerim, demokratik kazanımların korunması. İnsan haklarının, ibadet özgürlüklerin yaşaması isteyen, ötelemeyen, ayrıştırmayan, birbirini seven, sayan, ülkemin huzuruna birlik ve beraberliğine bağlı süper güçlere emperyalist baskılara hayır diyen vatanseverlerin ortamı germeden seçim günü yapacağı görevin kendisini ilgilendirdiği bunu da en iyi kullanacağımı benim bilmem yeterli olduğuna inananlar var. Bu kesim önce vatanım halkım huzurum, güvenliğim, ekonomik taleplerimin aksamamasını isteyen aydın vatansever gönül insanları var.

Yukarıdaki ve daha ulaşamadığımız görüşlerden herkes oyunu kullanıp vatandaş gibi görevini yapmak istiyorlar.

Daha çok öne çıkan vatanın bütünlüğü, birliği, dirliği, huzurunun önemi. Zengin olup, açız deyip kafa karıştırma yerine karnı doyan halkını düşünen vatansever şükredenlerin kanaatleri daha ağır görünüyor.

Daha çok erken ama vatanın bütünlüğünden, huzurundan barış ve dostluğun hakim olduğu vatanseverlerin dediği olacak gibi görünüyor.

Dünyanın yeniden yapılandığı zamanda kendisi ile ailesinin evlatlarının ülkesinin yeni yapılanmada düşünenlerin, bugünü gelecekle bağını kurabilen kadroların özlemi daha çok gündemde değerlendiriyor.

Huzur ve barışın hakim olması temennisi ile vatan sağ olsun.