Geçmişten Geleceğe

Tarihte kurulan Türk Müslüman devletlerin günümüze ve köklü geçmişimize olan dünyanın her tarafında yarınımızda dünyanın yeniden yapılanmasında ve dirilişimizde örnek çalışmalarımız büyümelerimizde güvenliğimizde örnek olacaktır.

Geçmişte kurulan;

Hun imparatorlukları, Göktürkler, Karahanlılar, Gazneliler, Tolunoğulları, İhşidiler, Büyük Selçuklu, Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Endülüs gibi ırk, dil, inanç, kültür ve medeniyet bağları ile dünyanın en şanslı bir milletiyiz.

Bu büyük bağlarımız, ortak değerlerimiz parçalanmışlıktan toparlanmaya bir ve beraber olma yolunda Türk dünyası kurtulmuştur. Bu geleceğimizde ayağa kalkmamızda ümit olmada, masallarda yetkili sözü geçerli büyük, adil, devlet olmamızın en güzel müjdesidir.

Dünyanın hiç bir ülkesinde nasip olmayan büyük bir ayrılacak, bir ve beraber avantajdır.

Mazlumları, çaresizlerin, adalet isteyen, demokrasi bekleyen dünyanın ümidi ve kendisi ile birlikte insanlığın ayağa kalkmasında öncü ve lider olma yolundadır.

Suriye’den gelen göçmenleri düşman aralarımıza fitne sokmak isteseler de başaramayacaklardır. Türkiye’nin değişik şehirlerde iş adamı olanlar, işçi olarak çalışanlara açılı çaresiz günlerde sığınmışlardır insanlığımızı göstererek dünyaya örnek olduk. Sadece sömürmeyi bilen ülkelere çare olarak da sözde gelişmiş dünyaya insanlığımızı hatırlattık.

Her ne kadar Suriye'de, Yunanistan'da, teröre silah yardımı yaparak tehdit etmek isteyenler başaramayacaklardır.

Libya'da, kazan kazan esasına göre kardeş payı ortak kalkınma büyüme hamlelerimiz, Somali dahil bütün Afrika’ya götürdüğümüz insanlığımız, samimi kardeşliğimiz, yardımlarımız, orak girişimlerimiz sömürmeye değil kardeşçe paylaşma, birlikte ayağa kalkmaya olan kararlığımız onları mutlu etmiştir.

Amerika ve Avrupa’da ve değişik yerlerde islamafobi adı altında müslümanlara yaptıkları zulümlere karşı verdiğimiz mücadele müslüman kardeşlerimize moral olmuştur.

Dünyanın incisi merkezi İstanbul'umuz başta yeniden kurulan dünyada mazlumlara moral merkezi olmuştur.

Afrika ile iş birliğimiz, Akdeniz’deki aramalarımız, Karadeniz’de çıkardıklarımız. Yakın zamanda ekonomiye katıldığı zaman dik durup yürüyüşümüz dünyada mazlumlara ümit ve yol olacaktır.

15 Temmuzda, dolarla, sınırlarımızdaki yangınlara, içimizdeki işbirlikçileri de olsa yürüyüşümüze engel olamamışlardır.

Petrolde, doğalgazda, enerjide, savunma sanayindeki vs. hamlelerimiz yakın zamanda meyvesini verdikçe. Aziz milletimizin geleceği güveni ümidi de artacaktır. Gelecek bizi bekliyor