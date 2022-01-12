Bu Nasıl Vekil?

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı sevgilisi ile terör kampında fotoğrafı çıktı!

2017’de askeri operasyonda öldürülen ‘Koçero Meleti’ kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarına ilişkin HDP’li vekil, milletin aklıyla alay eder gibi bir savunma yaptı.



HDP’li vekil, fotoğrafın çözüm sürecinde çekildiğini vurgulayarak kendisini şu sözlerle aklamaya çalıştı: “İktidar son dönemlerde partimizin milletvekillerine yönelik itibar suikastı düzenlemeyi kendisine iş edinmiş durumdadır.

Kirli odaklar tarafından servis edilen kimi görüntüler ve organize trol saldırılarıyla sosyal medya ortamında yargısız infazlar yapılmaktadır. Önceki gece de şahsıma yönelik bir itibar suikastı işlenmiş, gerçeği yansıtmayan ve iktidarın kadın düşmanı politikalarının bir parçası olarak cinsiyetçi bir psikolojik operasyon yürütülmüştür…”

Dağdaki terörist sevgilisiyle fotoğrafı çıkan HDP’li vekil, bu açıklamalarıyla bilsin ki sadece kendi çevresini ikna edebilir. Türk milleti bu sözlere kanmayacaktır.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Gazi Meclis’te yaptığı konuşmada "TBMM'de terörist istemiyoruz. HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin görevini de yapmasını bekliyoruz. Mehmetçiklerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar sonra da karşımıza geçip demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış ezberlerini utanmadan sıralayacaklar. Bu ne kepazelik, ne pişkinliktir. PKK'lı ile karanlık ilişkilere giren HDP'li vekilin dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır” dedi.

Aslında Devlet Bahçeli, bu konuda 80 milyonun tercümanı oldu.

Terörle arasına mesafe koyamayan, teröristlerle el ele, kola kola gezen, teröristlerin cenazelerine gitmeye dahi çekinmeyen kişileri bırakın milletvekili olmasını, Gazi Meclis’in 500 metre yakınından geçmesini dahi istemiyor Türk milleti.

Yıllardır, “HDP kapatılsın, teröristlere destek çıkan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın, bir daha TBMM’ye giremesin” şeklinde çağrı yapılıyor.

İnşallah bu kez olumlu bir sonuç alınır.

Seçilmiş de olsa teröre kimse destek çıkmaya yeltenemez.