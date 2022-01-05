İstikbalimizin mimarları geriye değil daha da ileriye götürmeye kararlı yeni nesil, aydınlık yarınlarına yol gösteren en önde ilimle, kültür ve edeple ahlakla, durmayan her gün daha ileri yeni çağın kapısını açacak anahtarlar.

Geçmişte toprak üzerine elindeki çöple oyunlarında İstanbul’un haritasını çizen İstanbul’a sevdalı ya İstanbul’u ben ya o beni alır diyen kararlı iddialı hedefi büyük, dünyanın merkezine insanlığı aydınlığı götürmeye kararlı gençliğimiz Fatih’in torunları.

Canını ideallerine hedeflerine adamış Genç Osman şarkılarda asırlardan beri dillerden düşmeyen gençliğimiz.

Abdulhamit Han’a Osmanlıyı yıkmak için o günkü bütün gaflet içinde düşmana alet olmalarına rağmen, can bu vatana feda diye hanının yanında tereddütsüz tavır koyan gençlik.

Çanakkale’de liseden alınıp bıyıkları bile terlemeden elinde silahla bayrağına sarılıp vatan sana emanet denen zor günlerin kahramanı gençlik.

Ne olduğunu anlamadan milyonlarca Osmanlının topraklarının yağmalanmasında camilerin yıkılmasında ezanların susturulmasında medeniyetinin kültürünün değerlerinin ayaklar altına alınmasında teslim olmayan dimdik ayakta, milli mücadeleye katılıp oldukları yerlerde destanlar yazan gençliğimiz.

12 Eylül’den önce ikiye bölünen gök ekin gibi biçilen şehirlerin, ilçelerin mahallelerin sokakların bölündüğü günlerde inandığı davada nöbet tutan, can veren gençliğimiz 12 Eylül’den sonra da vatanı kurtarıyoruz diye gençliği birbirine düşürüp sonra da idam sehpalarında idam edenleri gören gençliğimiz.

Doksanlardan sonra oyunları yavaş yavaş anlayan, kardeş kavgalarından beslenenlere dur diyen alet olmayan Asım’ın nesli artık uyanıyor yaralı aslan ayağa kalkıyor.

Her fırsatta ayrıştırmak isteyen birbirine düşman yapıp durumdan pay alarak elini ülkemden çekmeyenler. 10 tane de olsa elçileri değil kim olursa olsun yeni nesli artık emperyalist hedeflerine alet edemeyecek uyanan dirilen gençlik.

İstediklerini istediğimiz zaman indiririz, istediğimizi getiririz diyenler, ülkeyi Osmanlı gibi istediğimiz gibi böleriz diyenler 15 Temmuz’da yeni kuşak can gençlerden öyle bir ders aldı ki. Bir yanda ezanlar, selalar meydanlarda gençler. Ülke sevdalısı emanetin mirasçısı ölüme düğüne gider gibi canlarını feda eden şehitlerimiz, gazilerimiz vesselam A’dan Z’ye kadar bizim, bizim gençliğimiz. Gurur duyduğumuz 2023’ü 2052, 2071 huzur içinde teslim edeceğimiz pırıl pırıl havada, karada, ilimde, kültürde, ekonomide en önde örnek gurur kaynağımız Z gençliği değil A’dan Z’ye bütün gençliğimiz. Gurur kaynağımız.