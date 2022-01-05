Dövizdeki gerilemenin ardından fiyatların düşmesini beklerken adeta zam yağmuruna tutulduk!

Her gün yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz.

Zam mağduru vatandaşlar haliyle soruyor: “Ne olacak bu zamların hali?” diye.

Cebe zamlı maaşlar girmeden, getirilen zamların hemen yansıtılması vatandaşın belini haliyle büküyor.

Bu zamların toplumun psikolojisini olumsuz etkilediğini görüyorum.

Sokakta, pazarda, markette, toplu taşımada… ekonomik tartışmalardan dolayı tatsız hadiseler yaşanabiliyor

Hatta fahiş zamlar aile birliğine dahi zarar veriyor.

Evlerde, ‘tasarruf’ tedbirine uymayan aile bireyleri arasında sözlü tartışmalar çıkmaya başladı bile.

Elektriğe gelen inanılmaz zamla birlikte çok fazla fatura gelecek düşüncesiyle evde yanan fazla bir ışık dahi büyük sorunlar doğurabiliyor!

Huzursuzlukların artmaması için bu konuda ivedilikle bir önlem alınması gerekiyor.

Dövizin düşürüldüğü gibi zamların da geri çekileceğine inanıyorum.

Yoksa Allah vatandaşın yardımcısı olsun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük enflasyon için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tablo ile karşı karşıya kalınmasından dolayı üzüntülüyüz. Enflasyonu en düşük seviyelere indiren biziz. En kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız.

Bu derece yüksek çıkması küresel emtia fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinin olduğunu biliyoruz. Köpüğü aldığımızda nasıl gerçekçi tablo ortaya çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız. Enflasyonu neredeyse yarı yarıya düşürmüştük, inşallah bu yıl da çok daha fazlasıyla gerileteceğiz.

Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız.”

İnşallah tek haneli enflasyonu bir an önce görürüz.

Aksi halde Yeşilçam’ın akıllara kazınan repliğinde olduğu gibi gaz, fren, şanzıman halimiz duman…