Gözden kaçan ayrıntılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festivallerle Ankara bu yıl kışa girmeden etkinliklere doydu. Başta gençler olmak üzere Ankaralılar kapsamlı kültür sanat etkinlikleriyle bir araya gelerek hem sosyalleşme fırsatı buldu hem de kültür sanatla buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekimde başladı. 23 Ekim’e kadar sürecek festivalde 72 ayrı mekânda, 5.000’e yakın sanatçı ve 160 açık hava etkinliği, 12 bale-opera-dans, 107 çocuk etkinliği, 125 konser, 49 sergi, 68 söyleşi, 47 tiyatrodan oluşan toplam 568 etkinlik yer alıyor. Bu etkinliklerle Ankara’da özellikle Hamamönü ve Ankara Kalesi çevresinde birçok organizasyon yapılıyor.

O renkli etkinliklerde birisi de dün düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali Farkındalık Koşusu oldu. Koşmak, spor yapmak ve bir şeyler için farkındalık ortaya koymak çok önemli ama göz ardı edilen bir ayrıntı vardı. Yaşanan aksaklıklardan dolayı ertelenen 2022 KPSS Önlisans Sınavı unutuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan farkındalık koşusunda sınav olduğu fark edilmedi ve bölge üzerinde bulunan okullarda sınava girecek adaylar okullarına ulaşmakta zorluk çekti. Otobüs ve dolmuş diye tabir ettiğimiz toplu taşıma araçlarının güzergâhları değişti, yollar kapandı. Daha birçok olumsuzluk ortaya çıktı. Özellikle gençler için yapılan festivaller gözden kaçan ayrıntılardan dolayı sınava girecek gençlere engel oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, koşunun güvenli şekilde yapılabilmesi için 5 kilometre uzunluğundaki koşu rotası ve bu güzergâha bağlanan cadde ile sokaklar 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Özellikle gençlerin spora ve sanata olan ilgisinin artması için yapılan festivallerin daha kapsamlı şekilde düşünülüp düzenlenmesinin gençlere daha faydalı olacağı kanısındayım. Çünkü sınav günü yapılan bu etkinlikler istemeden de olsa sınava girecek adaylara engel olacağı gerçeği göz ardı edinilmemeli.