11 Ekim Dünya kız çocukları günü ilan edilmiş. İlan edilmiş ama kız çocuklarının bu günden haberi var mı? Çocuklara bir gün değil bir ömür değer veriliyor mu? Artık her kötü olay kız çocuklarının alet edildiği haberlerle dolu. Ne korkunçtur ki normal karşılar olduk.

3 yaşındaki kız çocuğunu tandırda yakanları mı ararsın, 2 yaşındaki kız çocuğuna istismar edeni mi, ilkokul çağındaki kız çocuğunu evlenmeye zorlayan mı yoksa onlar üzerinden para kazanan mı? Ne şanslıyız ki kız çocuklarına çok değer veriliyor. Güllük gülüstanlık içinde yaşıyorlar. Okullarına rahatlıkla gidip, istedikleri parklarda oynuyorlar. Ne şanstır ki başka ülkeye nasip olmamış bu güzel olaylar!

Artık kız çocuklarının alet edildiği haberler görmekten bıktık. Kadın şiddeti beraberinde kız çocuklarının çirkin işlere karıştırıldığı haberleri de beraberinde getirdi. Önceden bizler mahallede sabahtan çıkar akşam ezanı okunana kadar oynardık. Ancak karnımız acıkınca eve giderdik. Ama şimdilerde parklara aileden biri olmadan gitmek neredeyse imkansız. Her parkın bir köşesinde yaşını başını almış adamlarla dolu. Ne amaçla bekledikleri aşikar. Bir çocuktan beklentiniz ne olabilir. Bunları duydukça çocuklarını kimse parka salmaz. Sizler bizim geleceğimiz çocuklarımızın geleceğini çalıyorsunuz. Onların oyun oynamaya, koşup eglenmeye ihtiyaçları var. Sizlerin çirkin bakışlarınıza değil. Dünya kız çocukları gününü kutlamak sanırım bizler için değil.

En azından bu devirde değil. Kız çocuklarının rahat olmadığı bir ülkede kutlamak haksızlıktan başka birşey değil. Bunu en iyi evlat sahibi anne baba anlar. Değerlerini hakkıyla alan ve özgürce parkları dolduram bir nesil için elinizi onların üzerinden çekin. Onlar sizin çirkin düşüncelerinize alet olacak malzeme değil. Onlar dünyanın en masum çiçekleri. Kız çocuklarının en güzel günlerini gördüğümüz, istismar haberlerinin olmadığı, evlenme yaşlarının ilkokullara kadar düşmediği günleri görmek ümidiyle. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

