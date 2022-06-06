Hilafet Konferansına Hukuksuz Yargılama!

İki cihan serveri buyuruyor: ‘’Sizin (halifeye) biatsız olarak ölmeniz cahiliye ölümü gibidir.’’

Peygamberimizden varid olunan bu ve onlarca hadis, hilafet mevzuunun önemini göstermektedir. Allah Rasulü vefat ettiğinde mübarek naaşı daha toprağa verilmemiş, bir kenarda uzanmış yatarken, ashab-ı kiram koşa koşa Beni Sakife gölgeliğine giderek hilafet meselesini halletmeye çalışmışlardı. Daha dün, ‘’anam babam sana feda olsun ya rasulallah’’ diyen sahabe efendilerimiz, niçin peygamberimiz defnedilmeden, dünyevî liderlik mevzusunu tartışmaya başladılar? Sahabe-i kiram dünya düşkünü, makam sevdalısı kimseler miydi? Kur’an’dan öğrendiğimize göre değillerdi elbet. Kur’an-ı Kerim o şeref sahibi zatları temize çıkarmış, onları övmüş ve cennetle müjdelemiştir. Ashabın derdi din ve dünya işlerinin akamete uğramaması, tüm Müslümanların tek çatı altında yaşayıp dünyevî hâkimiyetini devam ettirmeleri mevzusu idi. Bu yüzden daha Efendimiz (a.s) toprağa konulmadan, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer gibi ashabın en büyük zatları koştular ve bu meselenin halline dair çalıştılar. Bu kadar mühim bir mevzu.

Gelelim günümüze…

Yaklaşık beş sene evvel bir grup Müslüman kesim tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ‘’Dünya Hilafete Neden Muhtaç?’’ başlıklı konferans hiçbir makul gerekçe gösterilmeden engellenmiş ve konferans konuşmacıları hakkında yargılama başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde mahkeme, üyelere 31 yıl 3 ay ceza verdi. Hilafet uğruna senelerce at sırtından inmeyen, aşılmaz denilen Sina çöllerini aşan Yavuz Sultan Selim Han’ın güya torunları, hilafet konulu konferans düzenledi diye Müslümanları hapse gönderiyor. Çağın tiranlarına, firavunlarına, zalimlerine ve Allah’tan gayrısının hükümleri ile hükmedenlere ‘’Musa’’vari bir duruşla diyoruz ki: ‘’Verilen bu hükümler Müslümanlar için mükâfat, sizler içinse mücazat olacaktır!’’

Hüküm yalnızca Allah’ındır!