Yeni Dünya Sosyal Medyası

Havaların ısınmasıyla gevşiyor gönül yayları. Evden kaçmalar, kız kaçırmalar, sosyal medya mağduriyetleri derken çok sayıda vakalar yer almakta. Gündemi bu tarz haberler ile doldurmak bu milletin bitmez çilesi sanırım. Yıl olmuş 2022 hala kız kaçırmalardan, evden kaçmalardan söz ediyoruz. Oysa söz etmemiz gereken onca güzel haberler varken.

Gençliğimizin meşgul olması gereken tek şey eğitim üzerine olması gerekirken aksine konularla uğraşıyor olmaları acı verici. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin dikkati eğitim, bilim ve sanat alanına çekilmesi lazım. Çünkü her alanda gençler bu millet için değerli kesim. Neslinin devamı olacak kitleye bu denli konularla anılmak hiç yakışmıyor. Eskiden bu tarz olaylar bu kadar gündemde değildi. Daha doğrusu eskiden sosyal medya diye bir kavram yoktu. Ne zaman gündemimize oturdu işler sarpa sardı. İnstagram, tik-tok, WhatsApp sayesinde hep bu konular üzerine yoğunlaşıldı. Onlar olmadan gençlerimiz kaçma işlerine ya da kaçırma işlerine bu kadar ilgili ve bilgili değildi. Şimdi okul arkadaşlığı şöyle dursun hep sosyal medya arkadaşlığı bulunmakta. Sanal ortamdan kurulan arkadaşlık da ne denli güvenilir tartışılır. Çocuklarımız için güvenilmez bir arkadaş ortamı istemeyiz tabikide. Onların arkadaşları sadece kendilerini değil aileleri de olumsuz etkilemekte. Başlarına ne gelirse arkadaş ortamından geliyor. Arkadaş ortamı da sanal ortamdan kazanılıyor. Ve dolayısıyla sağlıklı bir ilişki kurulamıyor. Ailelerin kabusu Olarak görülen sosyal medya kendi amacı dışında kullanıldığından ülke genelinde pek çok cinayetin de altında yatan sebep. İşlerin kötüye gitmesine göz yummadan çocuklarımızın bu çirkin ortamdan uzaklaştırmak biz velilerin görevi. Kullanım amacı dışında kullanılan bir uygulamanın kimseye faydası olamaz. Yararlarını görmek yerine neden olumsuz yanlarını kendimize katalım. Bir nesil kolay yetişmiyor. Yetişen neslin de geleceğe ışık niyetinde yetişmesi için önündeki engelleri kaldırmalıyız. Gerek gözetimle gerek sınırlandırma gerekse elinden alma ile. Çocuklarımızı takipsiz bırakırsak bu çirkin mecrada kendilerine güvenilmez ortam yaratırlar. Aslında aile de bu konuda ilgili olmalı ki gözlemleri yapmalı. Evladını ailesinden başka kimse bilemez. Evlatlarımızı eğitim alanına yönlendirelim. Sanal ortamın geçici bir mecra olduğunu anlatalım. Sosyal medyanın hiçbir kar getirmediğini aşılamalıyız. Eğitimini tamamlamış bir birey zaten bu tarz sosyal ortamları ayıracak vakit bulamaz. Kitap okur, araştırma yapar, sınavlara hazırlanır derken vakti kıymetlidir.

Bu yüzden çocuklarımız yeni dünyanın artısı olarak görülen sosyal medyadan uzaklaştırıp eğitim alanına yönlendirelim. Yönlendirelim ki yetişen nesillerde artık evden kaçmalar, kız kaçırmalar gibi konular işlenmesin.