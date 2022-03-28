Hitap ediyorum!

Liberal ve Kapitalistler:

Liberalizm hemen hemen tüm kural ve kaideleriyle çatır çatır işliyor. "Ben" merkezli insan prototipi, paranın sınırsız ve dokunulmaz hükümranlığı kanun ve yönetmelikler himayesinde devam ediyor. Öyle ki, artık insanlar ölüm, kabir, kıyamet, mahşer, mizan, cennet ve cehennemden çok para ve makam derdine düştü. Tam da siz kapitalistlerin istediği gibi!..

Feministler:

Bu gidişle yakında kral ilan edileceksiniz. Aile bakanlığı ve kadın dernekleri, aileyi deforme etmek için yeni şenaatler ve fecaatler peşinde. Gözünüz aydın!..

Lâikler:

Siz oturun oturduğunuz yerde. Lâikliğin başına bir hâl geldiği yok. Sapasağlam, canavar gibi duruyor!..

LGBT’li Sapkınlar:

Size de hayal bile edemediğiniz "özgürlük" ortamı sunuldu işte. Gün, sizin gününüz. Her türlü fenalık ve melaneti işleyebileceğiniz ortam ve ruhsat var. Daha belanızı mı istersiniz?

Komünistler:

Yığınların kafa ve gönüllerini sulandıran kapitalizme değil de ahaliye ve onun inançlarına düşmanlık etmekten vazgeçin de, olması gerektiği gibi, kapitalizmaya saldırın. Unutmayın; İslâm'a ve Müslümanlara saldırarak bu ülkede komünistliği yayamaz ve kuramazsınız. Bunu bilmekten aciz misiniz? Hadi komünizmi yeterince bilmediğinizi biliyoruz, bu kadarını bilin bari!..

Din Reformistleri:

Yetersiz Müslümanların kafalarını karıştırıp bulandırmaya devam edin. İslâm'ı içinden yıkmaya ve temeline dinamit koymaya devam edin. Bin yıllık devlet ve medeniyet geleneğimizde bulamadığınız şeyi Efgani, Abduh, Mevdudi, Seyyid Kutup ve onların yerli-yabancı tilmizlerinde bulduğunuzu zannedin. Devamlı olarak İslâm ve ümmet düşmanlarının ekmeğine yağ sürün. Lâkin bu yaptıklarınızın hesabını veremeyeceğinizi unutmayın. Zira hesabınız ummadığınız kadar şedid olacak!..

Uyuşuk Müslümanlar:

Özellikle son yirmi yıldır önünüze atılan kemik parçalarıyla, taviz ve haklarla mayıştırıcı ve rehavet verici bugünkü ortamda o tatlı uykunuzu uyumaya devam edin. Bunun hesabını Allah'a nasıl vereceğinizi umursamadan belli başlı ferdi ibadetlerle vicdan mastürbasyonu yaparak teselli bulun!..