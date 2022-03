Hoş geldim ama hoş göremedim

Ankara Türkiye’nin Başkenti. Bu yüzden birçok konuda diğer illerden daha iyi olmalı. Özellikle kent estetiği bakımından diğer illere örnek oluşturmalı. Bu yüzden şehrin ana giriş ve çıkışlarında peyzaj ve tabela çalışmalarına çok özen gösterilmeli. Özellikle Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara’ya girişte buna daha çok dikkat edilmeli. Malum yerli ve yabancı turistlerin, devlet adamlarının giriş yaptığı ana güzergâh burası. Bunları neden hatırlatıyorsunuz, derseniz söyleyeyim. Havalimanından çıktığınızda Ankara’ya girerken hemen sağınızda duvarda; “Ankara’ya Hoşgeldiniz, Welcome to Ankara, Good Bye, Güle Güle” yazılarını muhakkak görmüşsünüzdür. Gri bir zemin üzerine mavi harflerle kocaman yazılmış yazılar bunlar. Her gördüğümde geri havalimanına dönüp geldiğim yere geri gidesim geliyor. Bu kadar estetikten yoksun bir çalışma olamaz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu girişe bir çare bulup Ankara’ya yakışır simgesel bir çalışma yapmalı. Çünkü bir şehre bir yabancı geldiğinde ilk izlenimi iyi verebilmek şehir için çok önemlidir. Şehre gelen kişi o ilin tarihini, kültürünü girer girmez hissedebilmeli ve içinde bir merak duygusu uyanmalıdır. Bu yüzden buranın bir an önce daha estetik bir görünüme kavuşturulması gerekir. O yoldan yıllardır devlet erkânı gelip geçiyor, nasıl kimsenin gözüne batmamış akıl sır erdiremiyorum. Umarım daha estetik bir çalışma yapıldığında dikkatlerini çeker.

Ankara’ya yakışıyor

EGO Genel Müdürlüğü, bugün itibariyle 24 saat ulaşım hizmetini yeniden başlatma kararı aldı. Tebrik ediyorum, çok yerinde bir karar olmuş. Yaz aylarının yaklaştığı, akaryakıt fiyatlarının ve taksi ücretlerinin tavan yaptığı şu sıralarda vatandaşı rahatlatacak bir karar. Zaten pandemi nedeniyle uygulamaya ara verilmişti. Başkent’e 24 saat ulaşım yakışıyor. Uzun yıllar bu sorunla boğuştu Başkentliler. Gece deyince sadece eğlence aklına gelen zihniyet yüzünden Başkent yıllardır gece ulaşım sorunu yaşadı. Gece çalışan emekçiler yıllardır göz ardı edilmişti. Umarım güzergâhlar ve seferler ilerleyen günlerde artarak, uygulama kâr ve zarar oranına bakılmaksızın devam eder.