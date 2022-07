Bayramlar sevinç günlerimizdir topluca kılınan bayram namazları aramızdaki birlik ve beraberliğin en güzel gösteresidir. Bayram günleri bizi birbirimize yaklaştıran dargınlıkları ortadan kaldıran, kardeşlik duygularımızı kuvvetlendiren en önemli günlerdir. Bayramlar Allah'ın mümin kullarını affedip bağışlanması açısından birer ziyafet günleridir, Bundan dolayı bayram sabahı erkenden kalkmalı yıkanıp temizlenmeli ve en iyi temiz elbiseleri giyerek güzel kokular sürmeli ve camideki yerlerimizi almalıyız. Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazlarını kılmak vaziptir, bayram namazı iki rekattır cemaatle kılınır. Ergenlik çağına giren zengin her erkek ve kadın müslüman kurban kesmekle yükümlüdür, burada ki zenginlikten maksat kişinin temel ihtiyaçlarından başka seksen, on sekiz gram altın yahut bunun kıymetinde mal veya paraya sahip olmasıdır. Kurban kesme günlerinde zenginlik ölçüsüne ulaşan kimse kurban kesmek ile yükümlü olur, İslam dinine göre ailede mal ayrılığı prensibi vardır bu bakımdan aile içinde kimler dinen zengin sayılırsa sadece onlar kurban kesmek ile yükümlü sayılırlar. Kurbanın ruknü kurban edilmesi cazip olan hayvanlardan birini kurban kesme günlerinde kurban kesmektir. Bu itibarla kurban kesmek yerine kurban bedelini veya kurbanlık hayvanı kesilmeden yoksula yahut bir hayır kurumuna bağışlamakla kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz, ancak kurbanlık hayvan her hangi bir sebeple kurban kesme günlerinde kesilememiş ise o bu günlerden sonra kurban olarak kesilemez bu durumda kurbanlık hayvanın aynısının veya bedelinin sadaka olarak verilmesi gerekir. Kurban, koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Kurbanın ibadet niyeti ile kesilmesi şarttır bu nedenle ortaklaşa kesilen kurban da ortaklardan birinin sadece et elde etme veya sahih olmayan başka bir niyetle iştiraki diğerlerinin kurbanını geçersiz kılar. Kurban bir ibadet olduğu için kurbanlık hayvanlarının kusursuz olmaları gerekir bazı kusurlar vardır ki bunlar hayvanın kurban olmasına engeldir. İki veya bir gözü kör olan kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek kadar topal olan kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olan dişlerinin yarısından fazlası dökülmüş olan boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, ölüm derecesinde hasta olan hayvanlar kurban edilemez, ancak boynussuz veya boynuzu biraz kırılmış, dişlerinden birazı dökülmüş ve vurulmuş hayvanların kurban edilmesi caizdir. Bir kimsenin kurbanını bizzat kendisinin satın alması kesmesi veya kesilirken yanında bulunması şart değildir, hiç bir mazeret olmadan da kişi kendi adına kurbanını satın alıp kesmek üzere güvendiği bir şahsı yahut özel veya resmi bir kuruluşu tayin edebilir. Kurban etini üç e taksim edip birini kurban kesmeyen yoksullara dağıtmak bir bölümünü akraba tanıdık ve komşulara ikram etmek birinide kendi çoluk ve çocuğu ile yemektir. Kurban bizlerin ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını senede bir kez dahi olsa karşılamak onları çoluk çocuğu ile mutlu etmek biz müslümanların görevidir. Allah kestiğimiz kurbanlarımızı kabul etsin. Selam ve Dua ile.