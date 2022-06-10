İmanın Yarısı; Temizlik

Hem maddi ham manevi anlamda temizliği hayatında düstur edinen hak ve latif Peygamberimiz insan vücudundan atılan necasetin çevreye bulaşmaması ve temiz alanlara taşınmaması konusunda titizlik göstermiştir.

Tuvalet ihtiyacının giderilmesi esnasında dikkat edilmesi gerekenleri öğretirken öncelik verdiği husus kıyafete ve bedene idrarın sıçratılmamasıdır. Erkeklerin ayakta küiük abdest bozmasına gelince bu mevzuda iki tür rivayetin varlıgı dikkat çeker Efendimiz (S.A.V) genelde oturarak küçük abdest bozması avret mahalinin görülmesi üzerine idrar sıçraması endişesine olsa gerektir, nitekim sahab-i kiramdan Peygamberin tuvalet ihtiyacı belirdiğinde idrar sıçramasından korunması amacı ile yumuşak bir zemin aradığını dikkat çeker.

Tuvalet sonrasında elleri yıkamakta gündelik yaşama ilişkin nebevi sünnetin önemli bir alışkanlığını oluşturur.

Peygamber Efendimizde tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra ellerini yıkadığına dair gece uykudan kalkıp tuvalet ihtiyacını giderip ellerini yıkamıştır. İnsanı güzel bir surette yaratan yüce Allah onun temiz bir hayatta yaşayabilmesi için kainata büyük bir temizlik kanunu koymuş ve bütün bu mahlukatın bu kanuna göre hareket etmelerini emretmiştir çevremize baktığımız zaman atomlardan güneşe, zerrelerden yıldızlara kadar bütün varlıkların bu temizlik ilkelerine uyduğunu görürüz.

Temiz duru olan pis ve kirli olmayan kendisine herhangi bir şey bulaşmayandır, temizlik maddi ve manevi görünen veya görünmeyen herhangi bir şeyde yapılan temizleme işidir. Temizliğin dini istılahtaki manası ise necaset denilen maddi pislik ve hades denilen ibadetlere mani hükmi kirlilik hallerinden temizlenmek demektir. Bazı ibadetlerin yapılabilmesi için hakiki veya hükmi olan pisliklerin temizlenmesi şarttır, çünkü temizlik imanın yarısıdır. Dinimizde kirlenen her şeyin bir an önce temizlenmesi istenmekte temizlikte suyun esas olduğu belirtilmektedir.

Namaz kılmak için abdest almak, gusül abdesti gerektiğinde gusül etmek farz olan bir temizliktir. Esasen Allah'ı Tealaya hakkı ile kulluk edebilmek ve onun rızasını kazanmak için temizlik şarttır. Genel olarak vücut temizliği yapmak elbiselerini temiz ve düzenli tutmak, saç ve sakalı temiz tutmak, ve düzeltmek insanların hoşlanacağı ve nefret etmeyeceği şekilde temiz olmak sünnettir. Kuranı Kerimde temizlikle ilgili şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever bu abdest ve teyemmüm emri ile Allah sizin için güçlük dilemez fakat sizi tertemiz etmek ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister ta ki şükredesiniz Allah üzerinize gökten yağmur indiriyor onunla sizi pisliklerden temizlesin diye orada tertemiz olmak isteyen kimseler vardır Allah ta tertemiz olanları sever.

Hz Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadisi şeriflerinde her kim Allahu Tealanın emrettiği gibi abdest alırsa farz namazları arasındaki günahlara kefaret olur. Temizlik sadece beden temizliği olarak anlamak yanlış olur, beden temizliği kadar hatta ondan da önce kalp temizliği halis niyet ve ahlak güzelliği gereklidir.

Cenabı Allah temizliğin rızasına sevgisine mazhar olmak için yapmalıyız temiz olup dışımızı ve içimizi kirlerden arındırmalıyız Allah'ın temiz kullarından olabilmek dileği ile Selam ve Dua.