İslâmcı Camiaların Şahsiyetsizliği!

Türkiye’de belki binlerce islamî vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşları var. Her şehirde onlarca Kur'an kursu, cemaatler, mektepler, medreseler… Bunca yıllık ömründe şu kadar iyilik yapmış, çeşitli hizmetlerde bulunmuş Müslümanlar… Arapça öğrenmiş, talebe yetiştirmiş hocalar… Maşallah! Lâkin bunca imkânlar içerisinde hangi harama karşı sosyal hamleler başlatıldı? Hangi toplumsal yaraya karşı insanları birleştirici rol oynandı? Tefrikalar, ihtilâflar… LGBT derneklerinde ki nonoşlar kadar hükmümüz yok. Yapılan edilen her şey mevcut yasaların izni, ruhsatı ve müsaade sınırları içerisinde. Kötülüklere, ahlâksızlara ve küfre karşı bırakın en küçük eylemi icrâ etmeyi, zerre kelâm etmemiş, edenlere de destek olmamış mübtezelden geçilmiyor ortalık.

İnsanımızı özünden koparıp tarihine yabancılaştıran ithal kepazeliklerin, devrim diyerek yapılan hainliklerin bu memleketi, bu milleti ve ümmeti ne denli tahrif ve tahrip ettiğini dillendirememişler. Kapısına polis gelmesinden, mahkeme salonlarında sürünmekten, cezaevlerine düşmekten, sevdiklerinden uzak kalmaktan ve rahatının bozulmasından korkan sünepe ve silik adamların bir takım dini vecibeleri bir sonraki kuşağa aktarmasından başka ne faydası var?

Böylesine ucuz adamlar sürüyle! Bu sürü de olsun olmasına ama asıl kahramanlık gerektiren fikir ve aksiyon adamları nerede? Evin orta yerinde pislik, tüm ev halkı normal gündelik hayatını yaşıyor, kimi yanından geçiyor pisliğin, kimi üzerinden atlıyor. Pislikle yaşayan, yaşamaya alıştırılan zavallı ev halkı... Hâlimizin izahı!

Hani Allah'ın emirleri dışında hüküm ve kanun tanımayan âlimlerimiz?

Hani kötülük gördüğünüzde elinizle def edip düzeltin buyuran Resul ölçüsüne sımsıkı bağlı Hak ehli?

Ne iyi, ne âlâ çalışıyoruz. Yıllardır çalışıyoruz! Buna rağmen hâlâ sesimiz çıkmıyor. Bir asır evvelinde kurulan Nemrutların, Firavunların saltanatı henüz yıkılmış değil. Sömürü düzeni tahakkümünden bir şey kaybetmiş değil. İnancımızdan taviz vere vere çalışıyor ve yaşıyoruz.

Sosyal medyada sahabe gibi konuşan ama zora geldiğinde geri adım atan, ezik büzük Müslüman profiliyle değil sistem inşâ etmek, kurulu sistemin piyonu olmaya devam ederiz.