Kadirov Türk Milleti nezdinde bir HİÇ’tir!

10 Aralık’ta Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı tamamlandı ve hizmete açıldı. Parkın açılışından sonra Türk milletinin umurunda bile olmayan, Putin atamalı sözde Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov deyim yerindeyse kudurdu. Türkiye’ye tehditler savurdu. Kudurdukça küstahlaştı, küstahlaştıkça ne olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi.

Önce parkın açılışından kesitleri sizlerle paylaşayım, sonra sıra Kadirov’un küstahlıklarına gelecek.

Selamlama konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak:

‘’Bu parka adı verilen yiğit komutan şehit Cahar Dudayev’e rahmet olsun. Bu isimlerin verilmesi, bu davanın kıyamete kadar genç nesillerime aktarılması için çok kıymetli!’’ dedi.

Sonrasında sözü alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise Dudayev’den ‘Şeyh Şamil’in varisi, mazlum Kafkas halklarının öncü lideri’ olarak bahsetti.

Şener Söğüt, Dudayev’in ‘’Yüzyıl köle olarak yaşamaktansa; bir gün şerefli ve başı dik durmayı tercih ederim.” “Son Çeçen canını vermeden Ruslar asla Çeçenistan’ı alamazlar!” ve “Bizi öldürebilir, ezebilir, üstümüzde tanklarla dans edebilir, vücudumuzu parçalayabilirler... Fakat özgürlük ve bağımsızlık ruhumuzu asla yok edemezler...” sözlerini tekrar ederek Dudayev’in Rusya’ya karşı cihad ettiğini belirtti.

Çeçenlerin meşru ve Türk Milleti nezdindeki lideri Çeçenistan İçkerya Başkanı Ahmed Zakayev’in Şükran Mektubu da parkın açılışında okundu.

Mektupta ‘’Çeçen halkının içinde bulunduğu zor bir dönemde, Rus işgal güçlerine karşı verdiğimiz mücadeleye ellerinden gelen tüm imkanlarla destek olan kardeş Türk milletine en içten duygularımızla şükranlarımızı sunuyoruz.’’ İfadeleri yer aldı.

Açılışta Çeçen İçkerya Devleti yetkilileri de konuşma yaptı. Bağımsızlık yolunda Türklerin hep yanlarında olduğunu ve Çeçen milletinin bunu asla unutmayacağını söylediler.

Bütün bunlardan sözde Çeçen lider Kadirov neden rahatsız oldu, dersiniz. Kadirov, Türk milletinin Çeçen kardeşlerine olan sevgisini kullanarak Türkiye’de saygı duyulan bir isim olmak istiyor. Fakat her seferinde kendi gibi satılık hainlerin değil de Dudayev, Basayev, Mashadov, Yandarbiyev gibi bağımsızlık öncülerinin itibar gördüğünü fark ettikçe adeta çıldırıyor.

Ramazan Kadirov, iktidara geldiği günden beri Türkiye’de itibar görmek için çok şey denedi. Milyonlarca para harcayarak Türkiye’deki Çeçenlerin ve Türklerin derneklerini, iş adamlarını, oyuncularını kendi safına çekmek istedi. Çekemediği Çeçenlere çok yoğun bir tehdit ve şantaj uygulandı. Hatta Türkiye’de şehit edilen Çeçenlerin üzerinde de Kadirov tehdidi vardı. Bu yüzden Kadirov şüphesi ortadan kalkmış değil.

Türkiye’de tamamen samimi olmayan medyatik İslami pozlar vererek Türk milletini etkilemeye çalıştı. Çok ufak bir kesimde başarılı olsa da Türk Milleti onun satılık bir hain olduğunu biliyor ve Çeçen direnişine ve onun liderlerine saygı ve muhabbetinden asla vazgeçmiyor.

Çeçenistan'ın bağımsızlığına ihanet eden Putin atamalı Kadirov, Kocaeli'nde Şehit Cahar Dudayev adına park açtığımız için Türkiye'yi, Çeçenistan'da Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen parkı açmak ile tehdit etti. İşte o küstah sözlerden ulaşabildiğimiz kısmının tamamını yayınlıyoruz:

‘’Neymiş, Dudayev adına park açıyorlarmış. Dudayev bağımsızlık uğruna öldü deyip, Türkiye’de onun adına parklar açıyorlar. Şimdi biz parlemento olarak bir bakalım. Onların siyasi tutuklusu olan Abdullah Öcalan adıyla ya da Amerika’ya giden birisi var (Fethullah Gülen), güzelce bu isimleri tesbit edip onların adına parklar açmalıyız. Çeçenistan’da sokaklara onların isimlerini vermeliyiz. Özgürlük adına savaşan, bağımsız bir devlet kurmaya çalışan Kürtler var. O yüzden onlar adına çıkıp çalışmalıyız. Onlar adına parklar açmalıyız. Sokaklarımız ve okullarımıza onların adlarını vermeliyiz. Dudayev ise bir ayrılıkçıdır. Teröristtir. O insanları katletmiştir. Eğer Türkiye’de Dudayev adına park açıyorsanız sokaklarınıza onların isimlerini veriyorsanız o zaman biz de Amerika’ya gidenlerin (Fethullah Gülen) adlarını koyarız. BM’de AİHM’e de onların özgürlükleri için çağrıda bulunmalıyız. Türkiye, özgürlüklerini savunan Kürtleri öldürüyor, onlara terörist diyor ama burada gerçek teröristlere, insanları katledenlere (Dudayev) ‘’ kahraman’’ diyor.’’

KADİROV’A CEVAP VERİYORUZ

1- Cahar Dudayev'i Abdullah Öcalan'la bir tutacak kadar ahmaksın!

2- Mücahit katili Kadirov, Dudayev değil kendi halkını katleden sen teröristsin!

3- Çeçen Cihadına ihanet edip Putin'in kölesi olan Ramazan Kadirov, Türk Milleti nezdinde SATILIK'TIR. Türkiye’den ve Türk milletinden beklediği saygıyı ve itibarı asla göremeyecektir!

4- Türkiye'deki Kadirovculara son ihtarımızdır! Alenen Türkiye'yi tehdit eden ve terörist başı Öcalan'ı metheden Ramazan Kadirov'u desteklemeye devam ederlerse, Türk-İslâm Ülkücülerini karşılarında bulacak ve Türk Milletinin kara listesinden silinmeyeceklerdir!

5- Türk Milleti Kadirov’un başında bulunduğu hiçbir yapıyı tanımıyor. Türk Milletinin Çeçenleri temsilen tanıdığı tek yapı Çeçenistan İçkerya Devleti’dir!

6- Tüm kışkırtmalarına rağmen Türkler ve Çeçenler kardeştir. İslâm yolunda tam bağımsız Çeçenistan davamız gerçekleşene kadar mücadele edeceğiz!

