Kalk ve Yorul!

İnşirah Suresi 7. Ayetinde ki ‘’O halde boş kaldığında yine kalk yorul!’’ hitabı, günümüzde önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Modern psikolojik araştırmalar, boş kalan insanların depresyon ve anksiyete gibi çeşitli ruhsal durum bozukluğu ile karşılaştığını ortaya koyuyor. Nitekim bunu kendi hayatımızda da tecrübe etmişizdir. Boş kaldığımız zamanlarda sebepsiz yere kötü senaryolar kurgulamış, sağlığımız hakkında fazlaca endişelere bürünmüş ve işe yaramazlık hislerine kapılmışızdır. Buna paralel olarak, boş kalmakla ilgili yapılan bazı psikolojik araştırmalara değinecek olursak, bunlardan ‘’holiday depression’’ adıyla isimleşen tatil depresyonudur. Buna göre iş/meslek yoğunluğundan arta kalan zamanda boşluk hissine düşen kimseler, çok yemek veya uykusuzluk gibi bazı belirtilere sahip olup depresyona girebiliyorlar. Boş zamanı değerlendirme problemine dayanan bu depresyona karşı, kişinin evde ailesiyle iş bölümü yapması gibi basit sayılabilecek aktiviteler öneriliyor. Bir başka makalede de, uzun süren tatillerde boş kalma sonucu kişinin umutsuzluk, ekonomik kaygılar ve yalnızlık hislerine girebildiğinden söz edilmekte ve bunu yenmek adına sosyal etkinliklere, gönüllü yardım faaliyetlerine katılımı tavsiye edilmektedir. Hayatını bir anlam ve gaye üzerine kurmayan bireyler, yaşadığı boşluk hissini gereksiz alışveriş yaparak, çok yemek yiyerek, alkol gibi zararlı maddeler kullanarak gidermeye çalışmaktadır. Yani boş zaman, bir nevi kişiyi günaha sürükleyen yollardan biridir. Vaktini doğru kullanmayan kimseler, bu vaktini Allah’ın razı olmayacağı fiillerle dolduracaktır. Bu nedenle haram olmayan her mübah işi güzel bir vesile olarak görmek gerekir. Bu ev işlerinde aileye yardım etmek olur, faydalı etkinlikler olur, kitap okumak olur. Bir sporla meşgul olmak hatta -ibadet vakitlerini ihmal etmemek kaydıyla- caiz olan oyunları oynamak, kişiyi o an ki haramlardan uzaklaştırmak için çok iyidir. Sonuç olarak Kur’an-ı Kerim, 1400 yıl evvelinden ‘’boş kaldığın zaman kalk ve yorul’’ diyerek, kişinin psikolojik sağlığı açısından çok yerinde bir tavsiyede bulunmuş, aynı zamanda zararlı işlerden alıkoymak adına böyle bir metod önererek zamanın önemine vurgu yapmıştır.