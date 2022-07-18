Dünya üzerinde pek çok hayvan türü bulunmaktadır. Doğal dengede hayvanların ve bitkilerin önemli oldukça çoktur. Ancak bunlardan bazılarının nesli tükenmekle karşı karşıya kalırken bazılarının nesli tamamen tükenmiştir. Doğal afetler, kimisi insanlığın dünyada var oluşundan önce kimisi de insanoğlunun aşırı avlanması, nüfus ve şehirleşmenin giderek artmasıyla dünya üzerinde nesli tükenmiş hayvanlar bulunur. Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvanlar içeriğimizden konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.Hayvanlar dünya üzerinde yer alan canlı türünden birini oluşturur. Doğal dengede hayvanların rolü yüksektir. Ancak nesli tükenen ve tükenmekle karşı karşıya kalan pek çok hayvan türü bulunur. Bunun nedenleri arasından insanoğlunun aşırı avlanması, doğal afetler, nüfus artması ve şehirleşmenin yaygınlaşması ile hayvanların yaşam alanlarını tahrip olması yer alır.

Nesli Tükenen Hayvanlar

Dinozorlar

Dinozorlar insanlığın var oluşundan önce türü tükenen canlıdır. Yüzlerce türü bulunan dinozorların doğal sebeplerle yok olduğu tahmin edilmektedir.

Mamut

Fil ailesinden gelen mamutlar son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı türleri ile yayılmıştır. Son üyelerinin MÖ 1700 yılında yaşadığı tahmin edilmektedir. İnsanların av hayvanı olan mamutların ortadan kaybolmasının nedeni fazla avlanmış olmaları veya buzul çağının sonundaki büyük iklimsel değişikler nedeni ile olduğu tahmin edilmektedir.

Moa

İnsanlar tarafından yok edildiğine inanılan moalar Yeni Zelanda’da yaşamış en büyük kuş türüdür. Uçamayan bir kuş türü olan moaların soyunun 19. yüzyılda tükendiği tahmin edilmektedir.

Tazmanya Kaplanı veya Tazmanya Kurdu

Tazmanya hükümeti ve çiftçilerin desteği ile sürdürülen av sonucunda soyları tükenmiştir. Tazmanya kaplanının 1936 yılından günümüze kadar varlığına dair tek bir kanıt bulunamamıştır.

Hazar Kaplanı

Turan kaplanı olarak da bilinen hazar kaplanı kedigiller ailesinden gelen bir alt türdü. Bengal kaplanından daha küçük olan bu türün soyu 1970’li yıllarda tükenmiştir. İran, Afganistan, Türkiye, Irak ve Moğolistan bölgelerinde yaşamakta haza kaplanı en son 1970 Rusya'daki türün son üyesinin ölümüyle yok olmuştur.

Beta Kobrası

Afrika’da Savan ikliminin yaşadığı yerlerde yaşam süren beta kobrası bir yılan türüdür. Derisi nedeniyle bilinçsizce avlanan beta kobrasının nesli 1980'lere doğru tükenmeye yüz tutmuştur. Sklansky felaketinden sonra varlığında dair kanıt bulunamamıştır.

