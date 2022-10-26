‘Kimyasal’ İftira

Günden güne çözülmekte olan ve yok olma noktasına gelen PKK terör örgütü geçtiğimiz günlerde alçakça bir iftirada daha bulundu ve kahraman ordumuzu kimyasal silah kullanmakla suçladı. Daha önce defalarca kez kendi içindeki birliği sağlamak ve Türkiye’yi uluslararası arenada suçlu durumuna düşürmek için aynı iftirayı tekrar etmelerine rağmen bu seferki Türkiye gündemini olması gerekenden fazla meşgul etti.

Sebebi ise CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Türk Tabipler Birliği başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın da bu iftiraya ortak olması. Bu milletin vekili olma iddiasıyla her ay asgari ücretin yaklaşık 11 katı maaş alan bir milletvekilinin ve Türk milletinin canını emanet ettiği doktorların büyük çoğunluğunu temsil etme iddiasında bulunan bir kurumun başkanının bebek katili PKK’yla birlikte Türk ordusuna saldırması bulundukları mevkiye ve Türk milletine açık bir ihanettir. PKK’nın içindeki hizipleşmenin ve örgüt içi infazların arttığı, pkk elebaşlarının inlerinden başlarını dahi çıkartmaya korktuğu bu günlerde Türkiye’yi kimyasal silah kullanmakla suçlamak açık şekilde pkk’ya yardım eli uzatmaktır.

Türk milletinin ekmeğini yiyip de şerefli Türk ordusuna en alçakça iftiralarla saldıran her kim olursa olsun cezalandırılmalıdır. “Türk” adına alerjisi olduğunu her fırsatta açıkça belli eden ve tedavi edilemez boyutta hastalaşan birtakım kişilerin ne gazi meclisimizde ne de “Türk” Tabipler Birliğinde yeri yoktur. Temennimiz kamuoyunun vicdanında hüküm giymiş bu kişilere yargı makamlarınca da gerekli cezanın verilmesidir.

Türk’üm diyemiyor da "Türkiyeliyim" diyor,

Milletin aleyhinde olmadık haltlar yiyor,

Arşa çıkar gerçeği ot kafalar bilmiyor.

Bölücüler, hainler sırtımızda bir yüktür,

Bu sözümden gocunan Türkiyeli dümbük'tür!

Abdurrahim Karakoç