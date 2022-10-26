Öğretmenim

Anne baba dede anneanne babaanneden oluşan ilk göz açtığımız yuvamızdan, ilk gittiğimiz okulumuz. Okullu olmamız okumak bilmek öğrenmek için pır pır küt küt atan yüreğimin en heyecanlı başlangıcı.

Evin dışında değişik diyarlardan ekmek için aş için gelen insanların çocukları kadar heyecanlı, hatta okuyamayanların evladım okusun adam olsun, insanlara yuvasına ülkesine faydalı olsun başarıları işte bu benim oğlum diyebileyim.

Anne ve babadan kardeşlerden ayrı sınıfta yüzlerce okulda varız. İlk merhaba, nasılsın vs. arkadaşlığın başladığı anlar. Devamında aynı sırayı paylaştığımız Mehmet’i uzun uzun anlattım.

Öğretmenin anlattığı, öğrettiği kara tahtaya yazdıkları vs. ilaveten giyim kuşamı ayakkabısı çantasına ballandıra ballandıra herkes arkadaşına, öğretmenini anlatıyordu.

Okula başlamadan kulağımıza küpe olsun diye ‘Bak yavrum annenin, babanın, öğretmenin eli öpülür.’ Diye anlatmalarından makamını görmesek bile manevi makamı gönüllerde çok yüce olduğuna inanırdık.

Okula girerken sınıfa girerken, her tenefüste üşenmeden okulun bahçesinde öğretmenimiz gezerken koşar, gelişini bekler. Büyük bir heyecanla selam verirdik. Nasıl mutlu olurduk.

İlk modelimiz her şeyini, konuşmasını, kıyafetini, davranışlarını her şeyini inceler aramızda evde konuşur değerlendirirdik.

Bizim zamanımızda okulumuz sınıfımız derslerimizi öğretmenimiz. Gururla okulumuz var okullu olduğumuzu hiç aklımızdan çıkarmaz hayatımızın en anlamlı zamanları idi.

Türkiye’yi şehirlerden köylere ağ gibi ören okumayan kalmasın diye milyonlarca öğretmen idarecimizle biz öğrencilerle çok okumak istiyoruz. Milyonlarca öğretmeni milyonlarca öğrencisi ile en büyük kuruluşlardan biri. İnsan yetiştiren geleceğe hazırlayan kutlu yuva elleri öpülesi öğretmenlerin eserlerinin alanı laboratuvarları…

Hiçbir yere emanet etmediğimiz evlatlarımızın güvenle teslim ettiğimiz öğretmenlerimiz, okulumuz.

Hala okul arkadaşlarımla bir araya gelirsek herkes bir öğretmeni, bir hatırasını anlatır. Hala bazılarının gözleri buğulanır, duygulanır. Hakları ödenemeyen, elleri öpülesi değerimiz, unutamadığımız öğretmenlerimiz…

Öğretmenim bugün sana saygının azaldığına üzüldük. Vurduğun yerlerde gül biterdi. Çocuklarda gül kokmuyor.

Öğretmenim karışan, müdahale artmış, susuyormuşsunuz. Velilerden nedense takdir etmeyenler varmış, seni üzüyorlarmış.

Öğretmenim üzülme sana inanıyor ve güveniyoruz.

Öğretmenin yetiştirdiği adam olur, örnek olur. Çare olur, başarılı parmakla gösterilirler.

Sınıfta öğretmene saygı hakimdi.

Öğretmen de talebesi ile övünür gurur duyar, evlatlarından ayırmazdı. Öyle iyiydiniz ki yetmiş yıl sonra bile seni konuşuyoruz.

Öğretmenin sanal dünyadan, basından aile sohbetlerinden öğretmen serzenişlerinden bizi üzen haber mutlaka sizi de üzüyordur.

Öğretmenim; Allah’ın en muhteşem eserlerinden biri de insan. Doğumdan ölümüne iz bırakan eser bırakan gülen, ağlayan, anılan anlatılanlar kahramanlar insanlar.

Bunlar yaradılışta anne baba iradesi dışında olan kız ve erkek oluşu onun en güzel hali onunla kendisini ifade eden başarılarını sıralayan kızlarımız, erkek çocuklarımız. Geleceğin mimarları, aydınlığın, barışın, edep ve terbiyenin özendiren örnekleri ileriye anne baba evlat hayalleri. Başarılı ilim insanı buluş ve dahi buluşları ile gurur kaynaklarımız evlatlarımız kızlarımız, oğlanlarımız.

Öğretmenim kızlarımızın oğlanlarımızın yaradılışla gelen yapıları ile oynayıp endişeyle olanları duyuyor, izliyoruz. Olumsuz yönlerde yaradılışına ters zorlamaları aileleri endişe ile izliyor.

Öğretmenim: Siz sorarsanız geleceği inşa edecek anneleri babaları adayları. Çok başarılı dâhileri kaybedeceğimiz endişesi bizi kara kara düşündürüyor.

Her ailenin ev içindeki uygulaması tasarıları denemeleri ona aittir.

Öğretmenim geleceğin dâhileri insanlık mimarları, aydınlığın önderleri barışın, kardeşliğin önderleri ülke sevdalısına sen sahip olmasan üzülmen yetmez. Geleceğimiz yok olur. Sen üzülme susma evlatlarımız sana emanet güveniyor, başaracağına inanıyoruz.

Devletimizin, cumhuriyetimizin özgürlüklerini geleceğe taşıyan yavrularımızın örnek olacaklarına inanıyoruz.

