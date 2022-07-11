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Kurban Bayramı

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Göknur Çekinmez

Kurban Bayramı müslüman alemi için manevi değeri oldukça yüksek değerlerimizden. Bayram deyince ilk önce akla bayram sabahındaki dolu dolu sofralar, kalabalık aileler, birlik ve beraberlik gelir. 
Kurban Bayramı sözlükte yaklaşmak, Allaha yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, dini bir terim olarak ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban ibadeti İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri devam ede gelmektedir. Ayrıca kurban bir müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Bu yüzdendir ki kurbanın maneviyatı yüksektir. Kurban kesmek huzura erme yolunda çıkılan basamakların içinde yer alır. Allah Müslüman alemi için kurban kesmeyi sünnet kılsa da ekonomik yönden eksiklik yaşayanlara kes diye zorunlu kılınmamış. Dinimiz o kadar hoşgörülü bir din ki bunu inkar etmek nankörlük olur. Kurban ibadeti de kesen kesmeyen arasında ince hesap vardır. Bu konuda bilinçli olmayan da kalmadı.
Kurban bayramı bizler için önemli olan iki dini bayramlarımızdan biridir. 624 yılında Medine'de, Hz. Muhammed'in müslüman cemaate kıldırdığı “ilk kurban bayramı namazının” ardından vermiş olduğu hutbede kurban kesmenin faziletlerinden bahsetmesi, Allah'a adanarak kesilecek kurbanın kazandıracaklarını açıklaması ile beraber kutlanışı bu tarihten sonra da bayram şeklinde süregelmiştir.
Bizler için 2 önemli bayramdan biri sayılan Kurban Bayramı'nı Allah' a yaklaşmak, onun bizlerdeki maneviyatını dolu dolu yaşamak ve bizlere sünnet kılınan ibadeti layıkıyla yerine getirmeliyiz. Allah razı olduğu kullarından eylesin. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

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