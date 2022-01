Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu’nun açılışında konuştu

Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu’nun açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yüzme bilmeyen kalmasın demiştik. Yüzme havuzları ile evlatlarımıza hem yüzme eğitimi veriyor hem de 365 gün su sporlarıyla buluşturuyoruz” dedi.

Murat Köse yönetimindeki Mamak Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıyla Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu’nun resmi açılışını düzenlenen bir törenle gerçekleştirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış programına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKAN’DAN MURAT KÖSE’YE ÖVGÜ

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gücünü milletten alan, milletimizin kutlu desteğiyle her geçen gün hizmetlerini daha yukarıya taşıyan, eser siyasetini, hizmet siyasetinin mensuplarıyız. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse ve ekibine teşekkür ediyorum. Mamak’ta her hafta açılış var. Temelini attığımız tesislerin birer birer meyvelerini toplama süreci içerisindeyiz. Özellikle gençlerimize yönelik olarak en kapsamlı gençlik yatırımlarını, en kapsamlı en modern spor tesislerini son 20 yılda Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz gibi, hizmetteki çıtamızı yükseltmek adına bu alt yapıyı birlikte güçlendiriyoruz. Mamak’ımıza 10 bin pota kapsamında 50 basketbol alanını kazandırdık. İhtiyaç varsa yenilerini yapmaya da devam edeceğiz. Yarınların basketbol yıldızlarını, voleybolcularını, yüzücülerini Mamak’ta ve Ankara’mızın dört bir yanında yetiştirme noktasında iddiamızı her zamanki gibi yinelemek istiyorum” dedi.

“DOLSUN TAŞSIN”

Hizmete sokulan yatırımların hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, “ Hep birlikte inşa ettiğimiz havuzlarımız, gençlerimizle kadınlarımızla dolu dolu kullanılması bizim en büyük temennimiz Bu tesisimizin başta Mamaklılar olmak üzere gençlerimize, kadınlarımıza, Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“MAMAK’I DAHA GÜZEL YAPIYORUZ”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Seçim döneminde ‘Mamak Daha Güzel Olacak’ demiştik” sözlerini hatırlatarak, “Biz bu hedefimizi geçtik. Şu an da, ‘Söz Verdik Yaptık, Söz Verdik Daha Fazlasını Yaptık’ diyoruz. Salgın döneminde hem salgınla mücadele ettik hem de eserlerimizi inşa etmeye başladık. İnşa ettiğimiz eserlerimizi, inşa süresi bittikten sonra hizmete açtık. Salgının azalmasıyla birlikte bundan sonra ertelediğimiz tüm açılışlarımıza teker teker devam edeceğiz. Her hafta bir merkezimizin, bir tesisimizin, bir hizmetimizin açılışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Köse, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığımız ‘Genç Dostu Şehirler’ ödülümüze layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzme havuzlarımızla, gençlik merkezlerimizle, buz pateni pistimizle, spor tesislerimizle, kütüphanelerimizle, aile ve bilim sanat merkezlerimizle, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalarımızla gençlerimize en güzel imkânları sunmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin hizmetine sunduğumuz eserlerle, hizmet ve çalışmalarla donamlarını arttırmalarını ve gittikçe güçlenen ülkemizin daha da güçlenen geleceğinde gençlerimizin geleceklerine sahip çıkmalarını istiyoruz” sözlerini kaydetti.

“365 GÜN SU SPORU”

Mamak’ta gençleri 365 gün su sporlarıyla buluşmak hedefinde olduklarını aktaran Başkan Köse şöyle devam etti: “Yüzme havuzları ile evlatlarımıza hem yüzme eğitimi veriyor hem de 365 gün su sporlarıyla buluşturuyoruz. Seçim döneminde ortaokulu tamamlamış tüm çocuklarımızın yüzme öğrenmesini istemiştik ve yüzme bilmeyen kalmasın demiştik. Sadece çocuklar değil, gençlerin ve yetişkinlerin de yüzmeyi öğrenmeleri, spor yapabilmeleri için yüzme havuzu sözümüzü o günlerden vermiştik. Hamdolsun, bugün verdiğimiz sözü gerçekleştirmenin mutluluğuyla huzurlarınızdayız.” Başkan Köse, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“YÜZMEYİ MUHAKKAK ÖĞRENMELERİ GEREKİYOR”

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise şunları söyledi: “Hizmet belediyeciliğinin ne olduğunu 3 yıl içerisinde Mamak’ta en iyi şekilde gösteren değerli Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkür ediyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili bu güzel ülkemizin gençlerinin muhakkak yüzmeyi öğrenmeleri lazım ailelerimiz ve gençlerimiz bu tesislerimizden azami şekilde yararlansınlar. Ben değerli başkanım Murat Köse’ye ve kıymetli Bakanım Dr. Mehmet Kasapoğlu’na böylesine güzide bir eseri Mamak’a kazandırdıkları için kendilerini kutluyorum Açılışını yapmakta olduğumuz havuzumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

“MAMAK’A HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Mamak Belediyesi’ne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Altıağaç -Karaağaç Yüzme Havuzu’muzun gençlerimize ve tüm Mamaklılara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Mamak başkanımız sayesinde daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL İŞLERE İMZA…”

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da açılış töreninde yaptığı konuşmada “Mamak’ın dört bir yanında güzel işlere imza atılıyor. Her hafta bir yerlerde açılışlarımızla inşallah devam edeceğiz. Bu güzel eseri Mamak’a kazandıran Kıymetli Bakanımıza ve Belediye Başkanıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-