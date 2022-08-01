Medya ve Beden İlişkisi

Medya; yabancılaşma, taklit, cinayetler, insanlar arasında hissizlik oluşturma, ön yargıları pekiştirme, kültürel yozlaşma, önemli konuları önemsizleştirme ve gerek İslâmî gerekse insanî zeminde ahlâkî çöküşe sebep olmakla suçlanmaktadır. Bu minvalde ki suçlamalar elbette arttırılabilir fakat bu yazımızda medya ve beden ilişkisi üzerine duracağız. Modern toplumlarda beden, kapitalist aktörler ve sektörler tarafından bir tüketim alanı olarak görülmektedir.

Medya genellikle güzellik, eğlence, zevk tatmini gibi hazcılığı ön planda tutarak hesaplar yapmakta ve çağımız toplumlarının bedenlerini kapitalist düzen içerisinde tüketmektedir. Mesela erkeklere ve kadınlara ait ürünlerin reklamlarında yalnız erkekler veya yalnız kadınlar görüldüğü gibi kadın ve erkekler birlikte de görülmektedir.

Günümüzde popüler reklamları incelediğimizde bedenlerin fazlaca kullanıldığını görürüz. Özellikle cinselliğe indirgenen reklamlarda erkekten ziyade kadınlar tercih edilmektedir. Bunun sebebi ise kadın vücudunun şehvanî açıdan sahip olduğu çekicilik, incelik ve güzellik gibi özelliklerle alâkalıdır. Bu özellikler kadını ev hayatından medya sektörüne taşımaktadır. İlgili olsun veya olmasın televizyon yayınlarında bedenlerin teşhir edilmesi öylesine egemen ki, kısa süreli bir sahnedeki yüksek dozajlı şehevi uyarıcılar, izleyicinin zihninde fırtınalar estiriyor. Bu tarz uyarıcıların aşırı yaygınlaşması bir süre sonra bireyin duyarsızlaşmasına ve insanlığın duyarsızlaşmasına yol açmaktadır.

Çalışmalarını medya-beden sorunsalı üzerine yoğunlaştıran Simmel'e göre "bıkkınlığın birinci nedeni, sinirleri uyaran unsurların son derece yoğun olmasıdır." Sınırsız zevk peşinde geçirilen hayat, sonunda insanı bıktırır. Uyarılan sinirler uzun süre boyunca tepki vermeye zorlanırsa, artık hiçbir şeye tepki veremez olur.

Hâl böyle iken medyaya sürülen kadın bir zaman sonra değersizleşmeye ve itibarsızlaşmaya itilmekte; erkek bireylerin tasavvurunda da cinsel bir meta algısını uyandırmaya başlamaktadır. Velhasıl medya sektörü, kadın bedeni üzerinden toplumda bir ifsada ve aile hayatında bir çöküntüye yol açmaktadır.