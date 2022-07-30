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Altın olsa ne olur taş olsa ne olur

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Emrah ÖZCAN

ANKAPARK meselesi son günlerde hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında büyük gerilimlere neden oluyor. Bir tarafa göre ölü yatırım ve büyük bir enkaz. Diğer tarafa göre ise dünyada örneği olmayan bir eser. Her iki görüşe saygı duymakla beraber, parkın şu an ki durumuna bakılınca aklıma Nasreddin Hoca'nın küp fıkrası geliyor.
Bir yolculuk sırasında Hoca’nın yolu bir şehre düşer. Hoca orada bazı garipliklerle karşılaşır. Bunlardan biri de bazı evlerin üzerine bayrak dikilmesidir. Hoca sözü bir punduna getirerek sorar:

            “Yahu, bazı evlerin üzerinde bayrak asılı, bunun sebebi nedir?” deyince hep bir ağızdan;

            “Hocam, o bayrak asılı evlerde küp dolusu altın vardır” derler.

Bayrak dikmenin sebebini öğrenen Nasreddin Hoca, günün birinde çarşıdan kocaman bir küp alarak kalmakta olduğu eve gelir. Sonra da küpün içerisini çakıl taşlarıyla doldurur. Yine âdetmiş, evinde altın olanlar, küplere karşı sohbet ederlermiş. Sıra Nasreddin Hoca’ya gelince bakmışlar ki küpün içerisinde altın yerine çakıl taşları dolu… Misafirlerden birisi;

            “Hoca Efendi, bu nasıl iş, senin küpünde altın yerine çakıl taşları dolu” deyince Hoca;

            “Yahu komşular neye üzülüyorsunuz, küpte yattıktan sonra altın olsa ne, taş olsa ne? Fark eden ne ki?” der.
Anlayacağınız sevgili okurlar, park atıl bir hâlde işlevsiz bir şekilde durduktan sonra altın olsa ne olur taş olsa ne olur. Çokta bir önemi yok.

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