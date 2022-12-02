O barınağı ziyaret ettik

24 Kasım, sabah saatlerinde başkent Mamak’ta ‘Belediye sokak köpeklerini öldürüyor’ ‘Mamak’ta katliam var’ gibi iddialar ortaya atılmıştı. Konuya ilişkin gerek Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gerekse de Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kevser Güney’den olayın aslını dinleme fırsatı elde ettik. Sokak barınağını ziyaret ederek hayvanların durumları, bakımları hakkında bilgi edindik.

Şehirlerin bitmeyen ve her seferinde daha da büyüyen sokak hayvanları sorunu ülkemizde halen sıcaklığını koruyor. Başkent Mamak’ta yaşanan olay sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı. Yapılan açıklama ve denetleme sonucunda iddialara yalanlama gelerek, olayın asılsız olduğu söylendi. İftira atan, saldırıda bulunan, belediye çalışanına hakaret ve küfür eden kişiler hakkında da hukuki işlem başlatıldığı bilgisi tarafımıza verildi.

Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kevser Güney, yaşanan talihsiz olay sonrasında açıklamada bulunmak için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi’ni tercih etmişti. Bu barınak hakkında da sizlere ufak bilgilendirmeler yapayım. Yerinde görme ve deneyimleme fırsatı elde ettiğim barınakta kış hazırlıkları devam ediyordu. Hayvanların kışa geçiş sürecinde üşümemeleri için belediye çalışanları tüm özveri ile işlerinin başındalardı. Gerek hayvan bakımları, gerek ihtiyaçları belediye çalışanları tarafından titizlikle sürdürülüyordu. Hasta ve rehabilite edilmesi gereken köpekler ise ayrı bir bölmede tutuluyordu. Bunların dışında barınak içerisinde 700 adet sokak köpeği bulunuyor ve içlerinde 45 tanesi saldırgan, yasaklı ırk ve sahiplendirilmesi kesinlikle yasak. Diğer köpekler ise sahiplendirilmeyi bekliyor, sıcak bir yuva arıyor.

Barınak haftanın üç günü ziyarete açık. Hayvan severler bu üç gün içerisinde barınağı ziyaret edebiliyor ve hayvan sahiplenmek istediği takdir de gerekli koşulları sağlıyorsa sahiplendiriliyor. Edindiğimiz bilgilere göre sokak barınağından hayvan sahiplenmek isteyen kişilerin durumu yerinde ziyaret ediyor. ‘Bahçeli alanı var mı, köpeğe nerede bakacak’ gibi birçok koşul bulunuyor. Hatta uygun koşulu sağlayıp da barınaktan köpek sahiplenen kişilere yapılan açıklamada Mamak Belediyesi’nin aylık 500 TL ödenek vereceği de belirtilenler arasında.

Yaşanan asılsız olay sonrasında bir grup hayvan sever olduğu iddia edilen kesim olayı dinlemeden hareket ettiği gözlemlendi ve karalama çalışması olduğu sunulan belgelerle bizlere gösterildi. Yapılan algı çalışmalarıyla olayın aslının aynı olmadığını gözlemledik. Veteriner İşleri Müdürü Kevser Güney, barınakta çalışan personellerle sokak hayvanlarına her türlü özeni gösterdiklerini açıkladı. Aynı zamanda böyle bir durumun olamayacağını, hayvanları sevmeden veterinerlik mesleğinin yapılamayacağını da söyledi.

Bu çalışmalar ve açıklamalar gösteriyor ki Mamak Belediyesi, tüm şeffaflığıyla ve belgelerle yaşanan olayı bizlere aktarmıştır. Bizler barınağı yerinde ziyaret ederek bu bilgilerin doğru olduğuna kanaat getirdik. Tüm hayvan severler istedikleri zaman tesisi gezip, ziyaret edebilirler.

Bunların dışında sokak hayvanları için şikâyet hattına birçok arama düştüğünü, sokak hayvanlarını toplama, kısırlaştırma ve çipleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bizlere aktarıldı. Belediye personellerinin tüm çabasıyla çalışmalar devam ediyor. En kısa zamanda sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi bekleniyor.

