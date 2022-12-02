Tevazu insanı yüceltir

İnsanlığı manen yücelten güzel ahlaki huylardan biri de tevazudur. Tevazu ahlaki bir kavram olarak insanın hakkı kabul edip ona boyun eğmesi insanlar arasında ki mevki ne olursa olsun hiç kimseye karşı kibirli ve gururlu olmaması demektir. Tevazu sahibi kimselere mütevazi insan denir, tevazunun azlığı kibir aşırılığı ise zillettir. Yüce Allah Hz Peygamber (S.A.V) e hitaben sana uyan müminlere alçak gönüllü davran müminlere şevkat ve tevazu kanadını indir buyurarak ondan inanan kullarına karşı mütevazi davranmasını istemiştir aslında bu emir sadece Hz Peygambere değil bilakis onun şahsında bütün müminlere verilmiş onların kendi aralarında birbirlerine karşı aynı şekilde şefkatli merhametli ve tevazu sahibi olmaları emredilmiştir.

Tevazu sahipleri için Kuranı Kerimde onlar yer yüzünde tevazu içinde yürürler ifadeleri ile övülmektedir, Yine bir ayette Lokman (A.S)ın yer yüzünde çalımla yürüme sözleri ile oğluna mütevazi olmayı tavsiye ettiği bildirilmiştir. Mütevazi insan hakkı tanıyıp ona itaat eden kullarına da şevkat ve merhamet gösteren kimsedir bu nedenle o başkalarına haksızlık edemez kötülük yapamaz tevazudan nasibi olmayan bir kişi ise içinde bulunduğu bu vahip durumu sebebi ile kötülük işlemeye ve başkalarına zulum etmemeye müsaittir. Müminler mütevazi insanlardır. onlar ayette ifade edildiği gibi onlar yer yüzünde tevazu içerisinde yürürler kimseye tepeden bakmazlar gurur ve kibre kapılmadan büyüklük taslamazlar.

Mütevazi olmak çevremizde ve toplumumuzda bizleri hep iyi bir seviyeye ulaştırır iyi insan olmak mütevazi olmak yanlışlardan sakınmak biz müminlerin başlıca görevlerindendir bu dünyada herkes anlayışlı yardımsever ve mütevazi olsalar bu dünya farklı bir şekilde ilerlerdi görmekteyiz ki toplum da anlayışsızlık, sabırsızlık, hor görme ve buna benzer bir çok örnekleri görmekteyiz bizlerde Allah için bu gibi kötü alışkanlıklardan sakınmalı iyi bir insan olabilmek için elimizden geleni yapmalıyız Peygamber Efendimizin yaşadığı gibi bizlerde gayret göstermeliyiz.

Peygamber Efendimiz son derece mütevazi bir insandı o tevazuyu kendine düstur edinmişti. Bir insanın değerinin ve olgunluğunun ölçüsü tevazudur yani insan tevazu ölçüsünde Allah'ın ve kullarının yanında değerli ve itibarlıdır. Mütevazi olmak müslümanlığın gerekliliğinden birisidir, tevazuda da ölçülü olmak aşırıya gitmemek müminin saygınlığını ve şerefinin bir göstergesidir, Cenabı Allah mütevazi insanlar için cennet kapılarını sonuna kadar açmakta ve Allah'ın sevdiği kulları arasına girebiliriz. Cenabı Allah her daim bizlere mütevazi bir kul olmayı nasip etsin. Selam ve Dua ile.