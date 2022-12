Mamak’ta Konya fırsatçılığı

Konya’da belediye görevlilerince barınaktaki köpeklere karşı sergilenen caniliği tasvip etmek mümkün değil.

Mardin Kızıltepe’de bir kasabın kafasına çuval geçirdiği boğaya balyozla vurması da öyle…

Tüylerimizi diken diken eden görüntülerdi gerçekten.

Ne büyük vicdansızlıktı öyle…

İnsanlar nasıl bu kadar vicdansız olabilirdi?

Neyse ki yanlarına kar kalmadı… Haklarında idari ve cezai işlem başlatıldı… Tutuklandılar hatta.

Peki ya Mamak’ta ne yaşandı?

Mamak’ta köpek katliamı mı yapılıyor?

Belediye sokaklardan topladığı köpekleri itlaf mı ediyor?

Böyle bir şey yapıyorsa, şimdiye kadar nasıl ifşa olmadı?

Değerli okurlar,

Mamak’taki olay çok başkadır; Konya ile Mardin ile karıştırılmamalıdır.

Zaten Konya’daki o vahşet ifşa olmamış olsa bugün Mamak’ı hiç konuşmuyor olacaktık.

Mamak kurban seçilmiştir!

Birileri bir taşla iki kuş vurmaya çalışmaktadır.

BİR: Konya’da birkaç kendini bilmezin hayvanlara karşı sergilediği caniliği fırsat bilip, Mamak Belediyesi’nin saldırgan köpeklere karşı aldığı tedbirler sabote edilmek istenmektedir.

İKİ: İstisnai bir vahşet üzerinden bir parti aleyhine kamuoyunda “canilik” algısı oluşturularak, siyasi rant devşirilmeye gayret edilmektedir. Hazır, ilgili siyasi partinin lideri “Hayvanların yeri barınaklardır, sokaklar değil” demiş, tam zamanı düşüncesiyle Konya’daki caniliğin bu partinin tüm belediyelerinde yaşandığı gibi bir algı oluşturulmak istenilmektedir.

Olayın özü budur bana göre.

“Katliam bahane, sabotaj ve algı şahane” anlayacağınız…

***

Nitekim Mamak Belediyesi suçlamalara konu edilen o gün neler yaşandığını dakika dakika açıkladı:

İhbar geliyor, bir köpeğe araba çarpmış. Belediye ekipleri gidip köpeği oradan alıyor, muayene ediyor, yapacak bir şey yok; ölmüş. Bu arada köpek saldırısı ihbarları geliyor. Onlarla da ilgilenip, o köpekleri topluyorlar, aynı araca yüklüyorlar. O esnada bir hayvan sever, araçta ölü köpeği görünce başlıyor “belediye ekipleri köpekleri katlediyor” diye bas bas bağırmaya. Bağırmakla yetmiyor, cep telefonu ile çekim yapıyor ve bunu sosyal medyada yayınlıyor. Hızlıca olaya “Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi”nden olduğu ifade edilen isimler müdahil oluyor. Büyük bir düşmanlıkla toplanıp belediyenin hayvan barınağının önüne gidiyorlar. O köpeklerin salıverilmesini istiyorlar. “Bu mümkün değil, saldırgan bunlar, tedbir alıyoruz” diyen belediye görevlilerine çıkışıyorlar. O esnada kamu malına zarar veriyorlar. Küfürler, hakaretler havada uçuşuyor. Karşılıklı itiş kakışlar yaşanıyor… Bunun hayvan severlikle alakasının olmadığı apaçık ortadadır.

***

Yok eğer yanılıyor isem, bu arkadaşların tüm motivasyonları “can severlik” ise gerçekten, işte yine Mamak’ta önceki gün sokak köpeklerinin saldırısı sonrası yaralanan Özge’ye bir “geçmiş olsun”a gitsinler.

Gülveren Mahallesi'nde oturan Özge M.T., basketbol kursu için Altınevler Gençlik Merkezi'ne gitmek için evinden çıktığında sokak köpeklerinin saldırısına uğradı; elinden ısırıldı. Parmaklarına dikiş atıldı.

Hayvan hayvandır, insan insandır. İnsan-hayvan ayrımını geçtim… En basitinden Özge de bir can taşıyor ya hani.. O “can sever” arkadaşlar Özge için de bir eylem yapsalar, “zanlı köpeklere” tedbir uygulanmasını isteseler ya?

Köpeklerin ki can da Özge’nin ki can değil mi?