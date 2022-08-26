Peygamberimizin Şefaatine Muhtacız

Peygamber Efendimiz mertebe bakımından Peygamberlerin en üstünüdür. Allahu Teala ona ahirette makamı mahmudu vermiştir. Kendisinin de bir adı mahmuttur, makamı mahmud cennette ki en yüksek derecedir, bir kişi içindir oda Peygamber Efendimizdir. Makamı Mahmudun sahibi ve Peygamberlerin serveri en yüksek mertebelisidir. Bütün Peygamberler hali hayatlarında onun ümmeti olmayı temenni etmişlerdir. Hz Adem, Hz Musa ve Hz İsa Peygamberler onun şanını ve şerefini üstünlüğünü efdaliyetini ümmetlerine bildirmişlerdir. Peygamber Efendimiz insanlar mahşerde Allah'ın kahrını gazabını heycanla gördükleri zaman tir tir titrerken ümitleri kalmadığı sırada ben onlara müjde vericiyim buyurmuştur. Cenabı hakka tazarru ve niyaz edecek şefaat edecek haydi üzülmeyin ey insanlar diye onların ümitsizliklerini, korkuklarını izale edecek.

Peygamer Efendimiz miraç ta da bütün peygamberlere imamlık etmişti mahşerde en önde olanların imamı olacak çünkü onların seyyidi en önde geleni rütbesi en yüksek olanıdır. İnsanlar mahşerde tit tir titrerken konuşmaya cesareti yokken cenabı hak Peygamber Efendimize bu üstünlükleri vermiş şefaat edince şefaati makbul konuştuğu zaman sözü dinleniyor istediği zaman istediği veriliyor mecliste Allah'ın huzurunda Allah'a en yakın meclis secde ettikleri zaman toplanınca Peygamberlerin imamı ümitsizliğe düştükleri zaman onlara müjde veren mahşer yerine geldikleri zaman en önde gelen Peygamberlerin serveri Peygamber Efendimiz (S.A.V) dir. Peygamber Efendimiz şirke kaymayanlara Allah'a şirk koşmayanlara inşallah şefaatime nail olacaklar buyurmuştur. Allah u Teala o halde bizi gizli ve açık şirkten korusun şirk ortak koşmak çok kötü bir şeydir. Allah bizi böyle yanlış inançlara düşürmesin bizden sonra çocuklarımız düşebilir onlar imanı bilmezler.

Bizler çocuklarımıza imanın esaslarını en detaylı bir biçimde anlatmalıyız, bu duruma düşmemeleri için her daim dua etmeliyiz, evlatlarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızı islam dinine muhabbetli yetiştirmek için elimizden geleni uygulayalım fedakarlık yapalım Peygamber Efendimiz ben mürsellerin Peygamberlerin Allah elçilerinin seyyidiyim Peygamber olarak gönderdikleri zaman ben peygamberlerin en saygınıyım, efendisiyim en soylusu asaletlisiyim ve mahşer yerine vardıkları zaman havzı kevserin başına geldiği zaman ben en önde gideniyim buyurmuştur. Bütün Peygamberler Allah'ın insanlara bir lütfu ve rahmetidir, Peygamberimizin son Peygamber olması Peygamberliğinin cinler de dahil herkezi içine alması ve herkesin onun Peygamberliğinin rahmetinden istifade etmesidir. Rahmet Allah'ın sıfatlarından olup Kuranı Kerimde şöyle buyrulmaktadır, Düzeltilmiş olan ülkeyi isfat etmeyin hem endişe hemde ümit ile ona yalvarın muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır senin magfiretin bol rabbi merhametlidir, eğer işledikleri suçları sebebi ile onları cezalandıracak olsaydı azabı onlara hemen gönderirdi, fakat onlar için belirlenmiş bir süre vardır ki o vade geldiğinde Allah'ın cazasından kaçıp sığınacak hiç bir yer bulamazlar.

Allah imanımızı zayi edecek değildir çünkü Allah insanlara karşı çok şevkatlidir ve çok merhametlidir. Bizlerde elimizden geldiği kadar Allah'ın rızasına mashar olup Peygamberimizin şefaatine nail olmayı rabbim cümlemize nasip eylesin Selam ve Dua ile.

