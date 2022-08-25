Gazi Park İzlenimlerim

Geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara’nın Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Gazi Mahallesi’nde bulunan Gazi Orman Çiftliği Parkı diğer adıyla Gazi Park’ı ziyaret etme imkanım oldu. Tam anlamıyla, mükemmel. Yapanlarından ve yaptıranlarına kadar kim varsa herkesin emeğine sağlık. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp, şehirden çok da uzaklaşmadan keyifli vakit geçirebileceğimiz bir park yapılmış.
Geçmiş yıllarda yayımlanan fotoğraflarına baktığımda; helal olsun adamlar yapmış diyebildim. Bu vesileyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum.
Otobüs veya tren imkanı olmayanlar için de şahsi araçlarla da oldukça kolay bir ulaşım güzergahına sahip. Navigasyon yardımı alınarak veya yol üzeri tabelaları takip ederek ulaşım sağlamak mümkün. Üstelik Gazi Orman Çiftliği Parkı’nın ücretsiz olması çok büyük bir avantaj. Piknik sahası, tuvalet, evcil hayvanlar parkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, otopark, piknik masaları, gölge alanlar, hamak, oyun sahaları ve daha fazlası Gazi Orman Çiftliği Parkı’nda bulunmaktadır.
Gazi Orman Çiftliği Parkı’nı ziyaret ettiğimde ilk aklıma gelen “gerçekten abartıldığı kadar varmış” cümlesi oldu. Elbette Gazi Orman Çiftliği Parkı’nın bu güzel halini görünce… Ankapark’ın haline üzülmedim değil. Ankapark’ın da bu şekilde ferah ve aydınlık bir park olup, günübirlik şekilde vatandaşın kullanımına sunulmuş olsaydı belki de Ankapark’ı daha çok övecek ve daha çok sevecektik.
Sosyal medyada sürekli gördüğüm Gazi Orman Çiftliği Parkı’nın görselleri bu kadar da değildir dememe sebep oldu ancak gidip gördüğüm de yanılmış olduğumu söylemeliyim. Ailenizle veya arkadaşlarınızla beraber keyifli vakit geçirebileceğiniz Gazi Orman Çiftliği Parkı’nı mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum.
Gazi Orman Çiftliği Parkı’nın bulunduğu lokasyonda, Atatürk Orman Çiftliği restoran ve kafeleri var. Acayip bir yoğunluğun olduğunu söylememe mümkün yok. Aralarında bir sokak dahi yok, hemen yan tarafta Gazi Orman Çiftliği Parkı var. Kokoreç, midye ve diğer işletmelerin yoğunluğu, keşke Gazi Orman Çiftliği Parkı’na da yansımış ve insanlarımız Ankara’da böyle güzel bir park varmış diyebilse.
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