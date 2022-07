Belediyelerin konser düzenlemeleri bir hizmet midir?

Hizmetse nasıl bir hizmettir, kime ne faydası vardır?

Özellikle yaşantıları, paylaşımları ve açıklamalarıyla başta gençler olmak üzere toplumun pekçok kesimi için kötü örnek oluşturan popçuların sahneye; halkın karşısına çıkarılması nasıl bir hizmettir?

Koca koca belediye başkanlarının günler öncesinden duyuru ve ilanlarla, reklam afişleri ile halkı “düzenledikleri falanca popçu konserine” davet etmeleri son derece normal midir?

O popçulara konser için, halkın vergilerinden oluşan belediye bütçelerinden tonla para veriliyor olması gayet doğal ve alkışlanacak bir hareket midir?

Velhasıl bir popçuya konser verdirmek hizmet midir, belediyecilik başarısı mıdır?

***

Karşılaştığım, duyduğum bu gibi her belediye konserinde böyle sorular aklıma gelir.

Ardından o belediye yönetimi başarılı mıdır, ona bakma gereği duyarım.

Her hizmeti veriyor da, halkın müzik ve eğlence ihtiyacını da gidermek mi istiyor acaba diye düşünürüm.

Gördüğüm kadarıyla durum hiçte öyle değil. Aksine hizmet edilemiyor, üretilemiyor oluşunun üstü konserlerle kapatılmaya çalışılıyor sanki.

***

Ankara’da en son çevre ilçelerden birinde; belediye İrem Derici adlı popçuya konser verdirdi.

Domates yetiştiricisi köylü ana-babalarımız, gençlerimiz belediye hoparlörlerinden yapılan duyurularla İrem Derici konserine davet edildi günlerce.

Ağırlığının gündeminde ekonomi yani geçim olan ana-babalarımıza, gelecek ve iş-güç kaygısı olan gençlerimize “Sizler için İrem Derici konseri organize ettik, gelin pop müzik dinleyip dans edelim” diyebilmek gerçekten her yiğidin harcı değil!

Bu kez merkez ilçelerimizden birinde daha da ünlü bir türkücü sahneye çıkarıldı geçenlerde.

Belediye’nin alanı ve çevresini konsere hazırlama çalışmasını görmeliydiniz; yerler yalandı adeta.. Etraf silindi süpürüldü, kötü görüntülerin üzerleri örtüldü vs…

Onları asli işlerini yerine getirirken bu derece titiz, şevkli, heyecanlı, güler yüzlü göremeyiz hiç.

Aynı belediye hızını alamamış şimdi de bir popçuyu getirecekmiş ilçeye.

Ona kaç para ödenecek, hangi saçma pop şarkıları söylettirilecek acaba?

Kimin kesesinden, kimin için, ne için?

Sorsak bir de milliyetçiyizdir, mütedeyyinizdir… Falanca popçu konseri için topladığımız milleti Allah’ın selamı ile karşılamayı ihmal etmeyiz. Ardından sahneye çıkardığımız İrem Derici gibi popçuların “Yansın geceler. Sabahına söndürelim. Beni yak beni yık, beni hapset. İçine çek bebeğim…” sözlü şarkıları eşliğinde vur patlasın çal oynasın! Ne tezat ne çirkin bir görüntü öyle…

Sözde halk için milletin vergileriyle hem de en ahlaksızlarından popçulara konser verdirmek, hangi milliyetçilik, hangi mütedeyyinlik kitabında yazıyor, inanın çok merak ediyorum.

***

Velhasıl:

Devlette bu tür organizasyonların tümden yasaklanması beklenemez elbette ancak…

Konserin de yakışanı var yakışmayanı var.

Belediye başkanları bu hususta dengeyi iyi ayarlamalıdırlar.

Hele hele daha doğru dürüst çöpleri bile toplayamaz, sokakları temizleyemezken falanca popçuya tonla para akıtıp konser verdirmek popülizmin daniskasıdır, halka ihanettir.

Belediye başkanları asıl işlerine bakmalılar, “her hizmeti veriyoruz zaten” havasındalarsa konserden daha hayırlı organizasyonlar üretmelilerdir.