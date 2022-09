Prof. Dr. Recep Kılıç: "Kırşehir tarihimizde Türk kültürünün öncüsüdür"

Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Aşık Paşa Paneli’nde konuşan Prof. Dr. Recep Kılıç, Kırşehir’in tarihimizde Türk kültürünün öncüsü olduğunu söyledi.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Kırşehirli Eğitimciler Derneği ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde Türk Dil Bayramı’nın 90. Yılı münasebetiyle “Türk Dili ve Aşık Paşa Paneli” düzenlendi. Kırşehirli Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Kılıç konuşmasında, Kırşehir’in tarihimizde Türk kültürünün öncüsü olduğunu söyledi.

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda gerçekleşen panelde Aşık Paşa ve eserleri hakkındaki sunumların yanı sıra Türk dili ve kültürüne değinildi. Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru, Prof. Dr. Recep Kılıç, Hilmi Gökçınar ve Prof. Dr. Musa Yıldız yaptı. Panel yöneticiliğini Prof. Dr. Nezir Temur üstlenirken, Doç. Dr. Muvaffak Eflatun ve Doç. Dr. Fatih Yerdemir birer sunum gerçekleştirdi.

KURU: TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKANLARIN YANINDAYIZ

Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Alev Çakmakoğlu Kuru, Türk Dil Bayramı’nın 90. Yılı kutlamalarına eşlik etmek için Aşık Paşa etkinliğini düzenlediklerini belirterek, “Bize Aşık Paşa Paneli düzenleme teklifi Kırşehirli Eğitimciler Derneği’nden geldi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hem de Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Türkçe’mize sahip çıkanları vurgulamak amacıyla Kırşehirli Eğitimcilerimizin ve büyüklerimizin yanında yer aldık. Bu konudaki hassasiyetleri için onlara tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

KILIÇ: KIRŞEHİR TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖNCÜSÜ

Ardından kürsüye çıkan Kırşehirli Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Kılıç, panelin dil birliğine katkı sağlamasını temenni ederek, şunları söyledi: “Kırşehir tarihimizde Türk kültürünün öncüsü olmuştur. Aşık Paşa, Cacabey, Hacı Bektaş-i Veli, Ahi Evran Veli, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Erol Güngör, Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş gibi düşünce ve gönül dünyamızın oluşumunu sağlayan insanlar yetiştirmiş bir şehirdir. Her biri kendi alanında önemli bir değer olan bu tarihi şahsiyetlerin Türk dünyasında doğru olarak anlatılması ve tanıtılması gerekmektedir. Bu panelde 14.yüzyılda Anadolu’da yetişmiş ünlü tasavvuf şairlerinden Aşık Paşa’yı anlatmaya ve anlamaya çalışacağız. 2019 yılı öğretmenler gününde Neşet Ertaş anma programında olduğu gibi Aşık Paşa için düzenlediğimiz bu etkinlikte bizimle iş birliği ve ev sahipliği yapan Gazi Üniversite’sinin değerli rektörüne ve onun şahsında üniversitemiz tüm çalışanlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.”

GÖKÇINAR: ANKARA ANADOLU’NUN MOZAİĞİDİR

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar ise konuşmasında, kültürün önemine değinerek, “Ankara Anadolu’nun bir mozaiğidir. Anadolu’daki tüm illerden göç alan başkentte tüm Anadolu yaşıyor. Anadolu ilim irfan ve kültür yönünden bir üretim alanıdır. Aşık Paşa 14. yüzyılda yaşamış en önemli eseri Garibname olan önemli mutasavvıf şairlerinden biridir. Aşık Paşa Kırşehir’de doğmuştur. Biz geçmişimize, kültürümüze ve dilimize sahip çıkmazsak gelecek nesile miras olarak sadece mal ve mülk bırakabiliriz. Dolayısıyla biz geleceğimize, geçmişimizin kültürünü, dilini, örf adet ve geleneklerini aktarmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

YILDIZ: TÜRK DİLİNE BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da şöyle konuştu: “Dil insanlar arasındaki iletişimin en etkili aracı konumundadır. Dünyanın en eski ve köklü dillerinden olan Türkçe’miz tarihsel süreç içerisinde özellikle yetiştirdiği öncü şahsiyetlerin gayretleri ve eserlerini Türkçe yazma bilinci ile yıllarca varlığını sürdürmüş, günümüze kadar zengin yapısını koruyarak Türk milletinin kimliğinin en önemli yapı taşı olmuştur. Aşık Paşa da Türk tasavvuf şiirinin en önemli eserlerinden bir olan Garibname eseri başta olmak üzere Türkçe’yi çok etkili bir şekilde kullanmış, Türk diline çok büyük hizmetlerde bulunmuştur.”

TEMUR: ÇAĞ ATLATAN BİR BİLİNÇ

Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Nezir Temur ise Aşık Paşa’nın çağ atlatan bir bilinç olduğunu belirterek “Türkçe bir gönül dilidir. Gönül kelimesinin bizim Anadolu irfanını ve Anadolu sanatını temsil ettiğini düşünüyorum. Gönül kelimesine sahip olan bir dilin mensubu olarak Aşık Paşa’yı huzurlarınızda rahmetle anıyorum. Aşık Paşa bilinç ve ruhunun Türk aleminde her çağda yeniden filizlenip vücut bulması dileğiyle herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” açıklamasında bulundu.

EFLATUN: TÜRKÇE’NİN YAZI DİLİ HALİNE GELMESİNDE ROLU VAR

Ardından sunumlara geçildi ve ilk sözü Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Muvaffak Eflatun aldı. Aşık Paşa’nın ailesi ve yaşantısı hakkında bilgi veren Eflatun “Aşık Paşa Garibname’sinde Türkçe’nin önemini vurgular. Döneminde Türkçe eser yazılmadığından yakınan Aşık Paşa eserlerini Türkçe yazarak dertlerini de topluma aktarmak istemiştir. Aşık Paşa ve ailesi Türk insan tipinin oluşumunda, kurulan Osmanlı’nın manevi dinamiklerinin oluşmasında ve de Türkçenin Anadolu’da bir yazı dili haline gelmesinde önemli rol oynamıştır” diye konuştu.

YERDEMİR: GARİBNAME’DE HİKAYE İÇİNDE HİYAKE VAR

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Fatih Yerdemir de, sunumunda Garibname’nin içeriğine ve yapısına değinerek, “Aşık Paşa Garibname’de bize hikâye anlatır. Garibname on bölümden meydana gelir. Her bölüm de yapbozun parçaları gibi alt bölümlere ayrılarak toplamda 550 hikâyeden oluşur. Aşık Paşa birinci bölümde on hikâye anlatır. İkinci bölümde bu sayı iki ile çarpılır yani 20 hikâyeden oluşur. Üçüncü bölüm on hikâye temelinde oluşur ama bu on hikâyede 30 hikaye vardır. Bu şekilde devam eden 550 hikâye vardır” bilgisini verdi.

Enes Boyacı / İLKSAYFA