Ramazan’da

Mükafat ve müjdelerin bol olduğu on bir ayın sultanı, rahmet ayı, her yıl gelişini dua ve temennilerle karşıladığımız Ramazan. Manevi mükafatına ilaveten vücudun dinlenmesi gibi düşündüğümüzün yanında dünyanın değişik yerlerinde aç kalan çaresiz mazlumların vatanını evini barkını savaşlardan kaybeden sığınacak bir yer, bir lokma ekmek arayan barakalarda, çadırlarda yaşayan göçmenleri unutmamamız gereken ay Ramazan.

Ülke ülke yer arayan yağışta, soğukta ülkelerinin kapılarını kapatıp ölüme terk edilen göçmenlerin hatırlanacağı ay Ramazan.

Afganistan, Suriye, Irak gibi Afrika vs. emperyalist sözde gelişmiş ülkelerin önce işgal ettikleri sömürü çarklarını kurup açlığa susuzluğa terk edilen mazlumların hatırlandığı ay Ramazan.

Arap baharı adı altında devletlerin içinin boşaltıldığı, insanların sahipsiz kaldığı, yavruların annelerin aç çaresiz yaşamaya çalıştığı, insanların insanlık görevlerimizin hatırlandığı ay Ramazan.

Dilenen tüccarlara değil, aç olduğu halde isteyemeyen onurlu insanların kardeşlerimizin hatırlandığı ay Ramazan.

Lüks otellerde iş yemeğine dönüşen ziyafetlerin değil araştırıp gerçek yoksulları bularak işte bu benim fakirim deyip bu mübarek Ramazanda sofralarını donattığımız kardeşliğin insanlığımızın hayırlı meyvesi Ramazan ayı.

Teravihlerin beş vakit namazları on iki ay devam etmemize vesile olacağı manevi iklimin gönüllerden gönüllere aktığı sevgi saygı kardeşliğin yardımlaşmanın fitre zekatla yıl boyu oruçlu gibi yaşayan insanlarımızın kucaklanması ayı Ramazan.

Öfkemizin, hırsımızın, kavgamızın birbirimizi öteleme, ayrıştırma yanlışlıklardan vazgeçtiğimiz, gönül elimizi uzattığımız barış, kardeşlik ayıdır Ramazan.

Yıl boyu Myanmar’da, Afrika’da, Yemen’de nerede mazlum çaresiz kalmış insanlara sahip çıkan Türkiye Cumhuriyetimize, Kızılaya, Tika vs. kuruluşlarımıza vakıflara, yardım kuruluşlarına yardımları için gösterdikleri örnek hayırlı çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Dualarımız sizlerle dostlarımız.

Ramazan ayının getirdiği sevgi, barış, kardeşlik huzur atmosferi hatırına hangi gerekçeyle olursa olsun, birbirimizi öteleme, ayrıştırmayı, hakareti bir tarafa koyup şeytanı ve şeytanlaşmış insanları sevindirmeyeceğimiz ay Ramazan.

Siyasi, kültürel ne olursa olsun çalışmalarımız halkımıza birbirimizi sevmede, anlamada, huzur ortamının tesisi için herkes ayrım yapmadan katkıda bulunma ayıdır Ramazan.

Dünya yeniden yapılanmada çevremizde bulunan dost devletlere zeytin dalını daha fazla uzatıp sevenleri sevindirirken dünya barışına insanlığın kardeşliğine katkıda bulunma ayıdır Ramazan.

Bir ayı dolu dolu yaşayıp yaşatarak gerçek bayramların ülkemize, dünyaya, barışa vesile olması duası ile Ramazan ve bayramınızı şimdiden kutluyorum.