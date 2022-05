Pandemi ile başlayıp kapanma ile sağlık bakanı günlük hatta bazen bir günde iki defa rapor veriyordu. Evlerinden dışarı çıkmayan halkımız kaçırmadan seyrediyor sağlık bakanının bilgilendirilmeleri idi. Hastanelerin zamanında şehir hastaneleri adı altında yeteri kadar hastane yapılmıştı. Devamı da hala yapılmaktadır. O günler hastalığın hızla yayılmasından, sonuçlarının ölümle bittiği için milletimiz aynen uyuyordu.

Hastanelerde görev yapan yöneticiler başhekim, doktorlar, hemşireler ile bütün çalışanlar canla başla çalışıyorlar. Ellerinin altında her gün insanlar ölüyordu. Bu kadar riskli, tehlikeli ortamda, öyle çalışıyorlardı ki evine gitmeyenler bile oluyordu. Canı yavrusunu bile uzaktan görüşenler vardı. Sağlık halkın kahramanı, her gün çalışmalarını haberlerden takip ettiği hiç kaçırmadığı dizisi gibi. Hem takdir ediliyor gurur duyuluyordu. Her sohbette sağlıkçıların kahramanlıkları fedakarlıkları herkesin dilinde dolaşıyordu.

O ağır şartlarda yılmadan, usanmadan gönülleri fetheden çalışmalar sırasında da kaybettiklerimiz üzüyordu. Hatta o sırada ölenlerin bazılarına hastanelerde isimleri verildiğinde çok memnun olmuştuk.

Bu arada hastalığın tehlikesinden dolayı ölenlerin defin sırasında katılımı istenmiyordu. Kimse dışarı çıkamadığı için, hastalığın yayılma özelliğinden yakınları bile takip edemiyordu. Ama defin öncesi ve sonrası kahraman hastanede çalışanlar öyle çalışıyorlardı ki hiçbir aksaklık olmuyordu.

Sağlık çalışanlarımız Türkiye’nin her yerinde herkesin hiçbir ayrım yapılmadan Türkiye ile dünyaya da örnek gösteriliyordu. 160’a yakın ülkeye yardımda bulunduk. Her yerde çalışan kahramanlarımız takdir ediliyor alkışlanıyordu. Hastanelerimiz hasta ile dolu olmasına rağmen hiçbir şikayet yoktu. Tamamında çalışma heyecanı, azmi hiç eksilmiyordu.

Aynı hastaneler, aynı doktorlar, hemşireler vs. tamamı devam ettiği halde eskiden hastalar aciller dahil ilgilenilirdi. İyi olan hastaların taburcu olduktan sonra evlerinde en çok kahraman hastane çalışanlarının fedakarlığı günlerce konuşulurdu. Aynı hastaneler, aynı çalışanlar olduğu halde ulaşmakta zorluk çekiliyor. Randevular en geç bir iki gün sonraya verilirdi. Pandemiden gelenler ise ne kadar olursa olsun yer olurdu. Hatta yedek yer bile anında oluşturulurdu. Geri çevrilmeyen ve randevusu hemen verilen candan gönülden çalışan kahramanlarımıza ne oldu da randevular üç gün, beş gün değil dört ay beş aya randevular veriliyor. Bazen daha fazla söyleniyor izahları mazeretleri gönüllerimizi fetheden, fedakarlığın en güzel örneği çalışanlarımıza ne oldu da her şey yavaşladı.

Milletimiz üzülüyor.

Milletimiz sağlık çalışanlarını yürekten sevdi. Hiçbirinin görüşünü memleketini vs. düşünmedi. Benim canlarım kahramanlarımız diye baş tacı yapıldı.

Dünyaya örnek şehir hastanelerimiz aynen dururken aynı çalışanlara ne oluyordu. Aziz milletimize hizmet yapan çalışanlarımızın en önemli kesimlerinden doktorlarımız, özelde çalışmak üzere görevden ayrılıyorlar. Dini, mezhebi, siyasi görüşü, rengi ne olursa olsun millet olarak hepimizin kahramanı idiniz. Bazı meslekler kutsaldır. Çok önemlidir. O sevgiye karşılık özel sektörlerde çalışmak üzere hiç kimse gideceklerini hayal bile etmiyorlardı. Bazı kurumları sağlık gibi göz bebeği olmuş halkın takdir ve sevgisini kazananların ayrılıp özel sektöre gideceğini hiç ama hiç düşünmemişlerdi. Halkımız çok üzülmüştür.

Bir şey yapılacaksa herkes elinden geleni yapmalı idi ama halkımızın en fazla işine yarayan buralar terk edilmemeli halkımız da beş ay altı ay gibi randevu verilmemeli idi.

Başta sağlık çalışanlarımız, Pandemi ile birlikte Türkiye’de ve dünyada birinci sıraya çıktı. Sözde gelişmiş ülkeler bile Türkiye’deki sağlık çalışanını örnek gösterirdi. Sağlık turizmi de dünyada göz doldurmaya başladı. Savunma sanayiindeki başarımız Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde takdirinde takip ediliyorsa sağlık sektörümüzde halkımızın gönlünü fethetmiş dünyanın gündeminde Türkiye gelmektedir.

Okullarda eğitimi en uzun en masraflı olan doktorlarımızdır. Milletimizin imkanları ile bugünlere gelen doktorlarımızın en kritik bir döneminde halkımızın talebine, isteklerine duymadan özel sektörü tercih edip ayrılmaları halkımızı üzmüştür. Yaptıklarınız milletimizin gönlünde canlı olarak yaşamaktadır.