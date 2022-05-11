Ev Fiyatını Sahibi Değil Eksper Belirlesin 

Salgın, malzeme fiyatlarının artması, kredi oranlarının yükselmesi buna bir de fırsatçıların eklenmesiyle ev fiyatları son yıllarda aldı başını gitti!

Salgından önce 100-150 bin liraya rahatlıkla alınan orta halli evler dahi 500 bin TL’nin üstüne çıktı. (Bu köşeyi takip edenler bilir geçtiğimiz haftaki yazılarımda bu konuya detaylı şekilde değinmiştim)

Fiyatların astronomik rakamlara ulaşmasıyla birlikte dar gelirli vatandaşların ev alma hayali de azaldı.

Ancak hafta başında önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ilk kez ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlayacaklarını duyurdu. Kredi faiz oranı bazı şartlarda 0,89’a kadar düşebiliyor.

Bu açıklamaya ben ve benim gibi ev sahibi olma hayali kuran kişiler çok sevindi.

Fakat, fırsatçılar insanın hevesini yine kursağında bıraktı!

Neden mi?

Düşük faizli konut kredisi müjdesinin hemen ardından bazı gayrimenkul sahipleri fiyat artışına gitti. Bunu nereden öğreniyoruz, tabii ki de ilan siteleri üzerinden. İlanlardaki çoğu satılık evin açıklanan müjde ile fiyatı arttı. Beğendikleri evleri ilan sitelerinde favorilerine ekleyen kişiler, fahiş artışlarla şok oldu!

Hatırlarsanız, koronavirus salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirmek için “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda 2020 yılının ortalarında 0,79 faizli konut kredisinin sağlanmasının hemen ardından da gayrimenkul sahipleri ev fiyatlarını fahiş şekilde yükseltmişti. Ev fiyatları fırsatçılar tarafından iki katına çıkarılmıştı.

Bu duruma, fırsatçılara izin verilmemeli. Aksi takdirde ev alacakların bundan bir kazancı olmayacak.

Hükümetimiz bu konuda fırsatçılara karşı ivedilikle önlem almalı.

!!!! BURASI ÇOK ÖNEMLİ !!!

Fiyatları yükseltilen evlerin tekrar düşürülmesini sağlamak için eksperler devreye sokulmalı, artık evin fiyatını gayrimenkul sahibi değil, eksperler belirlemeli. Tapu sürecinde o fiyat geçerli olmalı. İşlemlerde kandırmaya çalışanlara büyük cezalar verilmeli. Aksi takdirde konut fiyatları daha da artacaktır. Durum onu gösteriyor.

Fırsatçılara karşı önlem alınmazsa büyük bir barınma sorunu ev sahibi olmayan vatandaşları bekliyor!

Ev fiyatlarındaki artış kiraların da paralel olarak yükselmesine neden oluyor.

Enflasyonla mücadelenin yoğun şekilde yürütüldüğü bugünlerde, yetkililerimizin bu işlere daha çok mesai harcaması bekleniyor.