  • BIST 1.969,91
  • Altın 870.369
  • Dolar 13.9173
  • Euro 15.4793
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 5 °C

Savaş mı Barış mı?

» »
Osman Akdoğan

Kuzeyimizdeki Rusya- Ukrayna savaşı giderek büyüyor. 

Art arda atılan bombalar, ateşlenen füzeler, silahların ve tankların namlularından çıkan barut ile toplar ölü sayısını her geçen gün arttırıyor. 

Rusya’nın başlattığı, Ukrayna’nın ise kendini savunmaya çalıştığı savaşta en fazla kadınlar, çocuklar ve masumlar zarar görüyor. 
Savaş bölgelerinden ve ateş altındaki sivil yerleşim yerlerinden öyle fotoğraflar geliyor ki, üzülmemek elde değil.

“21. YY’da bu olur mu?” diyoruz ama savaşın her geçen gün daha da şiddetlendiğine şahit oluyoruz. 

İnsanoğlunun ve bazı devlet yöneticilerinin güç, toprak, dünyayı paylaşamama, kişisel ihtiraslar, egolar, kibir gibi hırsları dünyayı bu duruma getirdi.
Rusya tüm gücüyle saldırırken, dünya ise savaşı durdurmayı denemek yerine Ukrayna’ya askeri yardımda bulunmak için büyük bir gayret gösteriyor. 

Görülen o ki savaş meydanında, (meydan dediğime bakmayın artık o meydan iki ülkenin sınırlarını da kapsıyor) çok kan dökülecek gibi görülüyor. 

Belki de en fazla askerin ve sivilin hayatını kaybedeceği bir savaş olarak kayıtlara geçecek. 

Bu korkunç bir şey!

Devam eden savaştan çok sayıda ülke de büyük zarar göreceği aşikar. 

Bakıyorsunuz hiçbir destek göremeyen Rusya, nükleer silah tehdidinde bulunuyor.

Rusya’nın 1800 tane konuşlandırılmış nükleer savaş başlığının olduğu biliniyor. Bu sayı daha da fazla olabilir.
Bırakın 1800’ü, bir tane nükleer silahın ateşlenmesi onlarca ülke ve milyonlarca masum insanın çok ciddi zarar görmesi, hayatını kaybetmesi demek.

Teknoloji geliştikçe maalesef silahların etkisi, şiddeti de artıyor. Tek bir tuşla insanlığın kaderiyle oynanabiliyor. 

Kıyametin kopmasına gerek kalmadan aslında kendi elimizde dünyanın sonunu getireceğiz bu gidişle. 

Allah sonumuzu hayreylesin.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti