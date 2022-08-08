Sıfır Atık Projesi

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri

dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de

enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda,

toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve

ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır.

Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumundadır. 1900

yılına göre bugün,

- Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,

- Ham madde kullanımı 2 katına,

- Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır. Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına

yol açar; sonuçta da geçmişe nazaran daha çok atığın oluşmasına neden olur. Bu durum aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olur.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır. 1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile :

- 17 ağacın kesilmesi önlenir,

-12400 metre küp kadar sera gazı engellenir,

-2,4 metre küp atık depolama alanından tasarruf

sağlanır.

Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri

kazanımı ile %95 enerji tasarrufu

sağlanabilir.

Atık camlar tekrar cam ürünlerine;

plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi

birçok malzemeye, atık metaller ise

tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.

Organik atıklardan elde edilebilecek

kompost ile topraklarımız daha verimli

hale gelir.

Geri dönüştürülen her 1 ton cam için

yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.