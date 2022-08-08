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Sıfır Atık Projesi

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Göknur Çekinmez

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli  kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını,  etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri 
dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak  tanımlanan bir hedeftir. 
Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde  değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de 
enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam  kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar,  mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda, 
toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de  içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve 
ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır. 
Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi,  günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumundadır. 1900 
yılına göre bugün,
- Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,
- Ham madde kullanımı 2 katına, 
- Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır. Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik  yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, yaşam  standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına 
yol açar; sonuçta da geçmişe nazaran daha çok atığın  oluşmasına neden olur. Bu durum aynı zamanda, başta  doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi  hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek  boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olur.
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı  kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir  Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların  yönetimi sağlanmalıdır. 1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile :
 - 17 ağacın kesilmesi önlenir,
-12400 metre küp  kadar sera gazı engellenir, 
-2,4 metre küp atık depolama alanından tasarruf 
sağlanır.
Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri 
kazanımı ile %95 enerji tasarrufu 
sağlanabilir. 
Atık camlar tekrar cam ürünlerine; 
plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi 
birçok malzemeye, atık metaller ise 
tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.
Organik atıklardan elde edilebilecek 
kompost ile topraklarımız daha verimli 
hale gelir. 
Geri dönüştürülen her 1 ton cam için 
yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.

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