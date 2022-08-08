Sıfır Atık Projesi

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri
dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.
Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de
enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda,
toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve
ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır.
Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumundadır. 1900
yılına göre bugün,
- Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,
- Ham madde kullanımı 2 katına,
- Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır. Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına
yol açar; sonuçta da geçmişe nazaran daha çok atığın oluşmasına neden olur. Bu durum aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olur.
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır. 1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile :
- 17 ağacın kesilmesi önlenir,
-12400 metre küp kadar sera gazı engellenir,
-2,4 metre küp atık depolama alanından tasarruf
sağlanır.
Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri
kazanımı ile %95 enerji tasarrufu
sağlanabilir.
Atık camlar tekrar cam ürünlerine;
plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi
birçok malzemeye, atık metaller ise
tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.
Organik atıklardan elde edilebilecek
kompost ile topraklarımız daha verimli
hale gelir.
Geri dönüştürülen her 1 ton cam için
yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.
- BIST 2.750,49
- Altın 1022.045
- Dolar 17.9037
- Euro 18.1955
- Ankara 23 °C
- İstanbul 25 °C
- İzmir 28 °C
- Konya 25 °C
- Kahramankazan’a anlamlı statü
- Çocuklara kent gezisi
- Abalı Baba Türbesi restore ediliyor
- Köse çalışmaları inceledi
- Minikler ağaç sevgisiyle sahada
- Hoş Geldin Bebek ziyaretleri
- EGO’da ücretsiz internet dönemi
- Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
- İzmir'de çocuk görüşme merkezi hizmete başladı
- Marmara Denizi için fırtına uyarısı
- Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- Bu yılın 7 ayında 96 milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etti
- TPAO'ya 5 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi
- Almanya'ya ihracat rekor kırdı
- Plastik poşetten 3,5 yılda 3,8 milyar lira tasarruf edildi
Sıfır Atık Projesi
- İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı
- Tespih meraklılarının yeni buluşma noktası oldu
- Yavruları mavi sularla buluşmaya başladı
- Diyarbakır'da kurutmalık domates mesaisi başladı
12345678
- Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
- Süryani gurbetçilerin yaz aylarında buluşma noktası: Midyat
- Bursa'nın yarım asırlık sokak lezzeti: 'Bağdat hurma tatlısı'
- Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor
12345678
POLİS - ADLİYE
- Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduANTALYA'da yalnız yaşayan yüzde 60 engelli Hüseyin Kalkancı (52), evinde çıplak şekilde ölü bulundu.
- Datça'da 2 organizatör ve 56 kaçak göçmen yakalandıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 56 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirtilen 2 şüpheli yakalandı.
- Kendisini polis olarak tanıtıp 4,5 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptı; kaçarken terminalde yakalandıBURSA'da kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütüne para yardımı yaptığını söylediği Hatice Ü.'den yaklaşık 4,5 milyon TL’lik para ve ziynet eşyası alan Hasan Akbaş (19), kaçmaya çalışırken terminalde yakalandı.
- Bıçaklanan kahveci ağır yaralandıAYDIN’ın İncirliova ilçesinde kahvecilik yapan Ömer Dizen (29), tartıştığı 15 yaşındaki E.Ş. (15) tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Dizen hastaneye kaldırılırken, E.Ş. ise polis merkezine götürüldü.
SPOR
- Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Selçuk YulaFenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Selçuk Yula, vefatının 9. yıl dönümünde anılıyor.
- Galatasaray, sezonu Antalya'da açacakGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
- Son şampiyon Trabzonspor, sezonu galibiyetle açtıSpor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonu açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi.
- Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansıSüper Lig'de 2022-2023 sezonu ilk maçında 8 Ağustos Pazartesi günü Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 65. yılına giriyor.
KİM KİMDİR?
- Can Doğukan Türkmenoğlu Kimdir?Türkiye’nin başarılı gazetecilerinden Can Doğukan Türkmenoğlu kimdir? Can Doğukan Türkmenoğlu nereden mezun? Can Doğukan Türkmenoğlu nerde doğdu? Detayları haberimizde…
- Zekeriya Beyaz kimdir?Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz kimdir?
- Baltalı Hano kimdir? Türkiye’nin ilk kadın kabadayısı...İstanbul’un hatta Türkiye’nin ilk kadın mafyası olan Hanzade’nin namı diğer Baltalı Hano’nun hikayesini sizler için hazırladık. Türkiye’nin ilk kadın mafyası kimdir? Baltalı Hano kimdir? gelin birlikte bakalım…
- Vahit Kirişci kimdir?Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı. Peki, Vahit Kirişci kimdir?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Tel : (312) 311 53 73