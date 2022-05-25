Günümüzde sigara kullanımı giderek yaygınlaşıyor, daha kötüsü kullanım yaşı giderek düşüyor.

İlkokul yaşındaki çocukların ellerinde ne yazık ki görülüyor!

Meraktan bu merete başlayan çocuklar, artık çoktan bağımlısı olduğu sigarayı istese de bırakamıyor.

Sigarayla yetinmeyen çocuklar ise Allah muhafaza daha zararlı ve kötü maddelerin bağımlısı oluyor.

Allah özellikle çocuklarımızı bu kötü ve sinsi maddelerden korusun.

Geçtiğimiz hafta sonu Yeşilay Ankara Şubesi’nin bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için Eymir Gölü’nde düzenlediği etkinliğe katıldım.

Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, program öncesi basın mensuplarına bağımlılıkla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özellikle DSÖ Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara firmalarının yıllık satışlarının 700 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Devasa bu rakam karşısında herkes gibi ben de çok şaşırdım.

Ergüder, çok sayıda ülkenin bütçesini geride bırakan satış rakamlarına ulaşan tütün endüstrisiyle uğraşmanın zorluğuna da dikkat çekti.

Tütün endüstrisi para uğruna insanları zehirlemekten geri durmamakta kararlı.

Geliştirdikleri farklı farklı yollarla kasalarını doldurmaya devam ediyorlar. Sigara bırakmayı kolaylaştırmak için üretilen elektronik sigaralar bunun bir örneği.

Anlayacağınız burada her türlü sigara firmaları para kazanıyor, biz kaybediyoruz!

Onun için akıllı ve bilinçli olmakta fayda var.

Ergüder, sigara firmalarının hedefinde özellikle çocukların olduğuna işaret ederek, “Tütün endüstrisi boş durmuyor. Daha çok çocukları bağımlı yapmaya çalışıyorlar. İnternet üzerinden sınır ötesi reklamlarla çocuklara oyun sektöründe birtakım dizilerle ulaşmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Onun için ebeveynler daha dikkatli olmalı bu konuda.

Peki sigaranın önlenmesi konusunda devletler ne yapıyor?

DSÖ Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, bu konuyla ilgili de bilgi verdi.

Dünyayı zehirleyen sigara ve çeşitlerine karşı çoğu devletin ciddi girişimlerinin olduğunu söyledi.

Örneğin Türkiye’de elektronik sigara ve bazı tütün gruplarının satışı yasaklandı. (Yasak olmasına rağmen el altından ve internet üzerinden satış yapılıyor!)

Yenizellanda 2007 yılından sonra doğanların sigara içmesi yasakladı.

Singapur da 2020 yılından sonra doğanlar için sigarayı yasakladı.

Ergüder’in sigaranın geleceği için yorumu ise şöyle: “Yakın bir gelecekte dünyada sigara diye bir şey kalmayacak.

Çünkü hem ekonomik kayıpları hem de sağlık kayıpları çok fazla.”