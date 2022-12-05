Sorun değil çözüm konuşulmalı

Şehirlerin bitmeyen ve her seferinde daha da büyüyen başıboş sokak hayvanları sokak köpekleri gerçeği hala gündemde yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait köpek barınaklarında hayvanlara yapılan işkenceler söz konusu olmuştu. Ardından aynı olayın Mamak Belediyesi barınağında da olduğuna dair iddialar ortaya çıktı. Sosyal medyada da gündem olan olay neredeyse bir hafta kadar Ankara gündeminde yer aldı. Olay sonrasında Belediye yetkililerince yapılan açıklamalarla iddialara yalanlama gelerek olayın asılsız olduğu söyledi.

Ülkemizde her sorunun siyasileştiği gibi çocuklarımız başta olmak üzere birçok vatandaşa zarar veren bir olay bile siyasileşti. Art arda gelen barınak haberleri gözleri barınaklardaki hayvanlara çevirse de hayvan sever olduğunu iddia eden kesimlerin bile asıl amacının o masum canlar olmadığını gösterdi.

Tabi ki barınak haberleri devam ederken sokaklardaki başıboş köpek sorunu da ortadan kalkmadı. Bu hafta bizimde gazetemizde yer verdiğimiz bir haber var. Mamak’ta iki ilkokul öğrencisi küçük çocuk başıboş köpekler tarafından saldırıya uğramış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Geçen haftalarda yine bir kişi sokak köpeklerinden kaçarken araç çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Buna benzer gündemden düşmeyen birçok haber gazetemizde mevcut. En acısı da Bitlis’te on yaşında bir çocuğumuz kuduz hastalığına yakalanıp hayatını kaybetmişti.

Maalesef böyle önemli ve hayati bir sorun bile ülkemizde siyasi çıkarlar uğruna kullanılıyor. Ama her zamanki gibi olan günahsız canlara oluyor. Denetimsizlikten dolayı barınaklar istenilen, olması gerektiği düzeyle değil. İşini hakkıyla yapmayan belediyeler yüzünden köpekler sokaklara mahkûm ediliyor ve çeşitli sebeplerden dolayı insanlara saldırıyor. Sonuç çocuklarımız köpek saldırıları nedeniyle hayatını kaybediyor birçok vatandaşımız yaralanıyor. Bozulan psikolojiler ve travmalar da cabası. Kısacası olan sokakta kalan dilsiz, sağır varlıklar olan köpeklere ve insanlara oluyor. Günahsız canlar yanıyor.

Şehirlerde biran önce başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunması olası tehlikelerden korunmak adına bir fırsat olacaktır. Sorunlara değil çözümlere odaklanmamız gerekiyor. He gün bu tarz haberleri almaktan yorulduk. Sorunların siyasileştirilmesi ne yazık ki sorunların çözümü olmuyor. Her gün binlerce çocuk, yetişkin sokaklardaki tehlikelerle yüz yüze geliyor.

Hayvanlar açlığın, soğuğun ve insanlardan gelen şiddetin sebebiyle içgüdüsel olarak saldırma eylemine girebiliyor. Bu açıdan bakıldığında ise hayvanlar kendileri için güvenli bulunan alanlara yerleştirilmeli. Korunmalı. Sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

Ertelenen her an olası tehlikelerin önünü açmaktadır. Güvenliğimiz için en kısa zamanda barınaklarda denetimlerin başlaması, iyileştirmelerin yapılması hem hayvanların hem de vatandaşların güvenliği için önemli bir adımdır. En kısa zamanda iyileştirmeleri görüp yazılarımızda yer vermek temennisiyle…