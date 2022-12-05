Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlali

Varlığını kabul ettirmek, insanoğlunun en büyük zaafıdır. Bu zaafın tatmini, ancak duygu ve düşüncelerin aktarımı ile gerçekleşebilir. Yüzyılımız ise duygu ve düşüncelerin paylaşılması için neredeyse sınırsız bir alan sunmaktadır. İnsanoğlunun milyarlarca yıldır süren varlığını kabul ettirme mücadelesi, yine kendi aklı ve zekâsıyla var ettiği yeni bir alanda, sonsuzluğun sınırına dayanmıştır. Artık var olmak ve sesini duyurabilmek hiç olmadığı kadar kolay ve zamansızdır.

Tek bir fikir, bir düşünce, bir fotoğraf, bir an bir “tık” sesi zamanda; herhangi bir anda ya da mekânda bir araya gelemeyecek insanlara dahi ulaşabilmektedir. Bu yeni iletişim kurma biçimi zamanı ve mekânı ortan kaldırırken, eylemin “geri dönülemezliğini” de bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır. Artık iletinin içeriği, her zamankinden daha önemlidir. Çünkü bu iletiler kişinin handiyse “kimliğini” yaratmakta ve yaratılan bu kimlik sanal düzlemde sonsuza dek kayıt altında kalmaktadır.

Tam da bu noktada dijitalleşen iletişim ağlarına dâhil olmak isteyen yeni nesil anneler, anneliği sayısal dünyanın dokusuna dönüştürerek kendilerine yeni bir var olma alanı yaratmıştır. Toplumdan topluma, kuşaktan kuşağa değişen çocuk yetiştirme ritüelleri, sosyal ağlarla birlikte görünürlük kazanmıştır. Sosyal ağlar içerisinde Instagram ise görselliği ön plana çıkaran yapısı sayesinde yeni nesil annelerin “Instamom” kavramını var ettiği bir alan haline gelmiştir.

Anne-babaların çocuklarının her anını sosyal ağlar üzerinden paylaşması, onları teşhir etmesi ve bu paylaşımlardan ticari kazanç sağlaması sosyal medya ile birlikte hayatımıza giren bir davranış biçimidir. Henüz karar verebilme yetisine sahip olmayan çocukların, mahrem görüntülerinin milyonlarca kişiye sunulması, çocuğun yetişkinlikte yaşayacağı psikolojik yıkımlar ile birlikte mahremiyet bilinci kazanamamasına da neden olmaktadır. Aynı zamanda herkese açık yapılan paylaşımlar, çocukların güvenliğini tehlikeye düşürmekte ve pedofili hastalarına kurbanlarını bulmaları yönünde yardımcı olmaktadır.

Yapılan birçok araştırmada da görüldüğü üzere, pedofili sitelerinde yer alan paylaşımların yaklaşık yarısının sosyal medya hesaplarından kopyalandığı bilinmektedir. Bu ne kadar korkunç bir gerçek böyle. Bu durumun çocuklar üzerinde yaratacağı yıkımlar ise belki de önümüzdeki yılların en büyük hukuki problemi olacaktır. Yalnız hukuki açıdan değil çocukların hayatının tümünde yıkıcı etki yapacağı da kesin. Çocuklar bir milletin en değerli, en masum kitleleri. Onları değersiz kılan sosyal medyaya malzeme yapılmamalı. Geleceklerimiz bu denli çirkin işlere alet edilmemeli.

