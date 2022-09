Su Fiyatları Memnun Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısında alınan karara göre; Ankara’da su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapıldı. Alınan karara göre; 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren yüzde 50 indirim yapıldığı ve bunun yanı sıra fiyatın sabitlenmesine karar verildi.

Ancak 1 Ocak 20223’ten itibaren TÜFE oranı hesaplanarak artış yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

İlgili karar beni bir Ankara’da yaşayan vatandaş olarak çok mutlu etti. Her kalemde zamların yapıldığı, indirim ve fiyat ucuzluğu gibi durumlardan uzaklaştığımız şu günlerde; su fiyatlarına indirim yapılması resmen ilaç gibi geldi.

Bu konuda vatandaşı memnun eden ve hayat pahalılığı yaramıza dokunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni kutluyorum.

1 Ocak 2023 sonrası durum ne olur bilmiyorum ama umarım %50 indirim oranı, bize %50 zam olarak dönmez. Çünkü Ankaralıların bu indirime ihtiyacı vardı. Elektrik ve doğalgaz zamları sonrası bir de su fiyatlarına zam gelmesini emin olun kimsenin yüreği kaldırmazdı.

Sadece su fiyatlarının değil, diğer her kalemde yapılan zamların ve piyasanın elbet güzel dönemler göreceği günler yakındır. Buna her zaman inanıyorum ama “fahiş” fiyat uygulamasına her zaman karşıyım. Fırsatçılık denilen süreçte vatandaşı n bütçesine zarar veren her kim var ise Allah’ından bulsun.

Tekrar belirtmek isterim ki; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni su fiyatları konusunda hassas davrandıkları için kutluyorum. Nice indirimler ve fiyat ucuzluğunun yaşanacağı günleri görmemiz dileğiyle…