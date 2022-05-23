Tarihi Dizilerden Öğrenmek

Tarihi televizyon dizilerinden öğrenme anlayışı sayesinde çeşitli şahsiyetler itibar görmeye başladı. İşin aslı, tarih bilgisi dizi ve filmlerden öğrenilmeyecek kadar derin ve ciddi bir meseledir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devletini ekranlara taşımak istiyorsanız, işin islâmî boyutunu unutmamak gerekiyor.

Bu tür diziler tarihimizi sevdirmek ve geçmişimize olan ilgi ve bağlılığı artırmak bakımından güzel çalışmalar olabilir lâkin ilk algı insan zihnine nasıl işlenirse bunu sonradan değiştirmek pek mümkün değildir.

İşin tehlikeli boyutu da burada başlıyor. Zira toplumumuzda azımsanmayacak kadar bir kesim var ki, Osmanlı dendiği zaman haremde cariye kovalayan, kardeş kafası kesen, şaraptan başını kaldırmayan padişah imajı canlanıyor.

Yıllardır beyinler iğdiş edile edile bu hâle geldik. Ne eğitim sistemimiz ne de dizi ve filmlerimiz doğru bir tarih anlayışı telkin etmiyor. Her ne kadar dizilerin başlangıcında bu senaryo bir kurgudan ibarettir, hayal ürünüdür denilse de, anlatılan her şey doğru ve gerçek olarak kabul edilecek. Ne yazık ki milletimiz de okumaya ve araştırmaya dair meyil olmadığından merakımızı televizyon ekranlarından gidermeye çalışıyoruz. Gelin tarih ve kültür hazinemizi kendi ellerimizle lekeleyip yabana atmayalım. Yapmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Unutmayın ki medeniyetine sahip çıkamayan milletler yok olmaya mahkûmdur. Geçmişimizi iyi öğrenelim ki geleceğimize yön verebilelim.