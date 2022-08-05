Teknoloji Ve Birey

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hayatın akışı içerisinde duygularımız düşüncelerimiz hal ve hareketlerimiz değişerek anlam kazanıyor. İçinde bulunduğumuz dönemin koşullarına ayak uydururken değişiyoruz ve gelişiyoruz. Artı ve eksi olarak her gün bir şey ekliyoruz heybemize.

Bugün size aktarmak istediğim konu tekolojinin gelişmesi, sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile birey olma hakkında olacak.

Sosyal medyanın hayatımıza dahil olması beraberinde çok fazla bilgiyi, algıyı, seçiciliği getirmiştir. İnsanlar bilgiye tez ulaşabilirken bu bilgiler arasında da seçici davranmaktadır.

BİREY DEĞİŞEREK İLERLER

Bireyler çağın gereksinimlerine ayak uydururken her dönem içerisinde değişerek ilerlemiştir. Teknolojik çağa ayak uyduran birey sosyal medya içerisinde hangi alanla ilgileniyorsa hep o alanlardan bir şey görmek ve duymak ister. Bu konuya örnek verecek olursam, KPSS sınavına çalışan bir birey bu konuda araştırma yaptıktan sonraki zamanlarda sosyal medya platformlarında devamlı bu alanlardan bilgi ve görsel alır.

KÖTÜYÜ İYİ GÖSTERMEK

Sosyal medya platformlarında yayınlanan her bilgi, görsel ve video bilinçaltımıza işler. Birey sosyal medyada neyi nasıl seçeceğine karar vererek ilerler. İnsanların bilinçaltına gönderilen mesajlarda sadece istenildiği gibi davranması ve konuşması istenir. Fakat birey bunu reddedebilir. Çünkü medya sorunların çözümüne katkıda bulunmaz. Sorunları kendi varlığını kabul ettirerek bilinçaltımıza kötüyü iyi göstererek işler.

BİLGİ KARMAŞASI YAŞANIR

Sosyal medya içerisinde birey kimlik arayışına girerken, kendisini nasıl tanımlayacağını bilemez. Sosyal medya içerisinde her alanda bilgi sahibi olan birey bilgi karmaşası içerisine dahil olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu çözemez. Birey sosyal platformlarda gösterilen her şeye bu sebep baz alınarak inanmamalı, doğruluğunu araştırmalıdır. Sosyal medya platformları önünde engel olmayan, bilginin sınırsız olduğu yerlerdir. Birçok kişinin bu platformlara kolay ulaşabilir olması yanlış bilgi aktarımının da önünü açıyor. Birey olarak üzerimize düşen temel görev ise bize sunulan bilgilerin doğruluğundan emin olarak ilerlemek.

